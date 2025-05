"Será um sucesso total", diz Carvajal sobre o novo Mundial de Clubes

Em entrevista à Fifa, publicada nesta quinta-feira, Dani Carvajal, do Real Madrid, disse que acredita no sucesso do novo Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos.

"Acho que vai ser ótimo. Imagino que será parecido com uma Copa do Mundo de seleções, porque o país inteiro vivenciará o torneio com muita intensidade. Acho que vai ser um sucesso enorme", afirmou Carvajal.

Dúvida para o Mundial, o jogador do Real Madrid se recupera de uma grave lesão no joelho direito, sofrida em outubro de 2024. O torneio será disputado entre junho e julho deste ano.

Integrante do Grupo H, o Real Madrid enfrentará o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o Pachuca, do México, e o Salzburg, da Áustria. O time espanhol já conhece o adversário mexicano, rival na Intercontinental, e a equipe austríaca, enfrentada na Champions.

"Já temos alguma experiência jogando contra eles. Estamos ansiosos pelo dia 18 de junho para disputar nossa primeira partida, contra o Al-Hilal", acrescentou Carvajal.