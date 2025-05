Jogo em MG fica 43 minutos parado após árbitro voltar atrás em gol polêmico

Um jogo do Módulo II do Campeonato Mineiro ficou paralisado por 43 minutos depois de um gol marcado após toque de mão polêmico.

O que aconteceu

Mamoré e Caldense se enfrentaram na noite de ontem, pela 3ª rodada da competição. A confusão teve início aos 10min do segundo tempo, quando o time da casa, que perdia de 1 a 0, deixou tudo igual.

O Mamoré chegou ao gol de empate depois de Italo cruzar e Thiaguinho finalizar de bate-pronto. Antes do cruzamento, porém, o time visitante reclamou de toque na mão de Italo.

O árbitro Vinícius Gomes do Amaral, inicialmente, apontou para o centro do gramado e validou o gol. A equipe visitante, porém, passou a reclamar do toque e não quis reiniciar a partida.

Informado pelo quarto árbitro sobre o toque de mão, o árbitro voltou atrás e anulou o gol, provocando, agora, revolta do time da casa pela interferência externa. Vale lembrar que o Módulo II do Campeonato Mineiro não conta com VAR.

A equipe de arbitragem se dirigiu para os vestiários, resguardada pela polícia. Depois de muita confusão, os dois times se mostraram dispostos a reiniciar o jogo e a arbitragem voltou ao campo de jogo, retomando o confronto da infração pelo toque de mão.

A partida ficou paralisada por 43 minutos, entre o gol (anulado) e o seu reinício. Na sequência, a Caldense chegou a ampliar, mas o Mamoré reagiu e empatou o jogo em 2 a 2.

Autor do gol polêmico, Thiaguinho foi expulso por ofender o quarto árbitro durante a confusão. "Expulsei de forma direta após o quarto árbitro me informar que este atleta saiu do banco de reservas em direção à ele e o ofendeu com as seguintes palavras 'vai tomar no seu cu'", escreveu o árbitro na súmula.

O que o árbitro relatou na súmula

Aos 10 minutos do segundo tempo após a equipe mandante chutar a bola ao gol e o jogo se encontrar pausado, pois seria concedido a marcação do gol, ficamos paralisados durante 43 minutos devido a, inicialmente, a equipe visitante que sofreria o gol reclamar de forma insistente que houve uma infração não assinalada no campo de jogo antes do chute à gol. Os atletas da equipe visitante não queriam reiniciar a partida e durante esse processo de reclamação o 4º árbitro me informou sobre essa infração, e após, eu decidir em favor da mudança da decisão técnica, sancionando a infração anterior ao gol, gerou um novo transtorno, só que com a equipe mandante, onde os mesmos não queriam reiniciar o jogo com a nova decisão técnica tomada.

Após isso, resguardados pelo policiamento, nos dirigimos para o vestiário da arbitragem, esperando melhores condições de jogo para terminarmos o segundo tempo da partida. O delegado permaneceu no campo de jogo e, posteriormente, me informou que ambas as equipes estavam dispostas a reiniciar o jogo. Imediatamente retornamos ao campo de jogo, com a devida segurança e reiniciamos o jogo, de onde havia sido paralisado, ou seja, na infração anteriormente ao chute à gol.