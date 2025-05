Seleção brasileira pode ser punida por queda de Ednaldo? Entenda a situação

A seleção brasileira não deve sofrer embargos da Conmebol ou da Fifa em decorrência do afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. No UOL News, o repórter Igor Siqueira explicou a situação da seleção brasileira no cenário internacional.

O fato de o Brasil ser a próxima sede da Copa do Mundo Feminina, por exemplo, é um fator que pode pesar para que a Fifa aceite a situação política da CBF com mais tranquilidade.

O Sarney no poder influencia também. Ele é uma figura que já frequentou esses corredores todos [Conmebol, CBF e Fifa] e pode ser que a Fifa aceite de forma mais fácil essa dinâmica.

O Brasil é sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Imagina se a Fifa vai punir o país que ela escolheu como sede do Mundial Feminino daqui a dois anos? São muitas coisas que estão no tabuleiro para a gente entender. [...] Tem muita coisa em processo com o Brasil e é muito difícil que o Brasil seja escanteado do tabuleiro mundial por conta da situação política. Acho que a Fifa vai manter essas relações, até porque tem investimento e dinheiro no meio.

Igor Siqueira

