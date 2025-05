Segundo acreano do UFC, Matheus Camilo relembra passado como limpador de carros

Neste sábado (17), o octógono do Ultimate receberá o segundo lutador acreano da história da organização: Matheus Camilo. Mas para sair do pacato bairro de Sobral, no Rio Branco (AC), e chegar até a maior liga de MMA do mundo com apenas 24 anos de idade, o peso-leve (70 kg) brasileiro teve que trabalhar duro - literalmente. Às vésperas de sua estreia, programada para o UFC Vegas 106, 'Jaguar', como é conhecido, relembrou seu passado como limpador de carros.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Camilo admitiu que costumava lavar vans para arrecadar fundos e manter vivo o sonho de vingar como lutador profissional. Na rotina árdua, o brasileiro contava com um fiel escudeiro e amigo, Mairon Santos - que curiosamente também chegou até o UFC e lutará no mesmo card que marca a estreia de Matheus na liga presidida por Dana White.

"Isso faz uns dois anos. A gente trabalhava de madrugada. O Mairon me ligava e falava: 'Irmão, quer fazer um bico e levantar uma grana?'. Eu: 'Pô, agora'. A gente ia e lavava umas cinco vans gigantes. Ficava lá a noite inteira resenhando. E a gente, Mairo e eu, a gente sempre falava dos nossos sonhos. Que um dia a gente estaria no UFC e iríamos lutar no mesmo card. E como Deus é bom, a gente vai lutar agora no sábado no mesmo evento. Quando você acredita nos seus sonhos e trabalha por isso, eles se tornam realidade. É um sentimento de gratidão que eu tenho", relembrou o brasileiro.

Acre e sua representatividade

Quando entrar em ação diante de Gabriel Green no UFC Vegas 106, Matheus se tornará oficialmente o segundo acreano da história a competir no octógono mais famoso do mundo - seguindo os passos do pioneiro Francimar Bodão, que integrou a companhia entre 2013 e 2018. Em tom bem-humorado, Camilo revelou o segredo da genética dos atletas do Acre e destacou a importância de carregar a bandeira de sua região em um grande palco do esporte.

"Sou acreano e me mudei para o Rio de Janeiro, onde aprendi quase tudo com o mestre Dedé, tive a oportunidade de treinar com o Aldo e toda a galera. Agora moro em Las Vegas e treino na 'Xtreme Couture', sou muito grato a todos os atletas de lá. Sou o segundo atleta (acreano do UFC). Mas no momento, só tem eu. Espero (apoio) do Governo. Mas luto mais pelo meu povo, pelo povo acreano. Isso é o que mais importa para mim. Açaí com farinha (é o segredo do Acre). Açaí, tambaqui, esse é o segredo (risos). O açaí de verdade, que sai direto da fonte", destacou Camilo.

Profissional desde 2019, Matheus é dono de um currículo de nove vitórias e duas derrotas no MMA. Oito anos mais experiente que o brasileiro, Green, seu adversário neste sábado, por sua vez, ostenta um cartel com 11 triunfos e cinco reveses.

