São Paulo vê surgir 'menino especial' em estreia de Lucca com gol decisivo

O São Paulo viu surgir em noite de Libertadores mais um menino que já começa a ser considerado pelo clube como 'especial'.

O que aconteceu

Lucca tem sido visto internamente no São Paulo como um jovem de talento 'especial'. Não à toa ele foi alçado ao profissional e acabou deixando Henrique Carmo para trás.

Com apenas 17 anos, Lucca não demonstrou timidez à frente dos microfones depois de garantir o empate contra o Libertad nos acréscimos — o São Paulo perdia com um a menos. Com fala firme, respondeu com leveza e autenticidade sobre diferentes vertentes da noite de quarta-feira.

No caminho até a zona mista, Lucca ganhou abraços de funcionários do clube e retribuiu cada um deles com um sorriso no rosto. Ao mesmo tempo, na sala ao lado, era elogiado pelo técnico Luis Zubeldía.

Caraca, foi mais bonito do que eu esperava. Não vou dar nota muito alta, se não vou estar puxando meu próprio saco. Mas nota 8, foi um belo gol. Gostei. Foi na emoção, nem pensei no que eu fiz. Saí comemorando, tirei a camisa. Foi mais na emoção. Ao professor, só devo gratidão pela oportunidade Lucca

O atacante fez sua estreia profissional e se tornou o jogador mais jovem da história do São Paulo a marcar em Libertadores. Tudo isso e ainda decidiu o jogo.

Sem Lucas, fora até a parada para o Mundial, Lucca pode ter mais minutos agora que finalmente estreou. O jovem ficou na beira do gramado duas vezes, pronto para entrar, mas acabou não entrando.