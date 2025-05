São Paulo perde do Bauru e está eliminado do NBB

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas quartas de final do NBB, o São Paulo visitou o Bauru no Ginásio Panela de Pressão, perdeu por 89 a 85 (24/24, 28/26, 17/24 e 16/15) e foi eliminado da competição.

Com o resultado, o Bauru fechou a melhor de cinco, uma vez que já havia vencido os dois primeiros confrontos da série, e carimbou seu passaporte às semifinais, onde enfrentará o Minas. Do outro lado, com a derrota, o Tricolor se despediu da temporada 2024/2025.

Os compromissos da próxima fase ainda não possuem data ou horário definidos.

Fim de jogo: Bauru 89 x 85 São Paulo O Basquete Tricolor encerra a temporada 2024/25. ? Andrews Clayton/ Bauru Basket pic.twitter.com/PdxQkMS1d3 ? SPFC Basquetebol (@SPFCBasquetebol) May 15, 2025

O primeiro quarto da partida contou com diversas trocas de pontos e ataques muito eficientes, que marcaram 24 pontos cada.

A segunda etapa seguiu o mesmo rumo, muito equilibrada e setores ofensivos bastante certeiros. No entanto, o São Paulo garantiu uma pequena vantagem de dois pontos.

Na terceira etapa, a partida mudou. O Bauru equilibrou o volume de jogo, acertou mais arremessos de três e conseguiu virar a diferença no placar para cinco pontos.

No último quarto, o São Paulo novamente superou o Bauru, mas o grande domínio da equipe rival na etapa anterior fez a diferença e a partida terminou em 89 a 85.

Minas x Vasco marcou a despedida de Marquinhos

Também nesta quarta, Marquinhos se despediu oficialmente das quadras e encerrou uma das carreiras mais vitoriosas do basquete brasileiro. Aos 40 anos, o ala deixou o esporte profissional após a eliminação do Vasco para o Minas nas quartas de final do NBB, na Arena UniBH.

Ídolo nacional, honrou o legado de grandes nomes do basquete, levou a bandeira do Brasil para a NBA e se tornou um dos pilares do NBB, onde fez história ao lado de Olivinha e Jhonatan Luz como o maior campeão e também maior cestinha brasileiro da competição.