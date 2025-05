Lucas só deve voltar a jogar pelo São Paulo após o Mundial, diz Hernan

Ainda com dores no joelho direito, Lucas só deve voltar a jogar pelo São Paulo após a pausa para o Mundial de Clubes, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, Lucas vinha treinando normalmente até a última terça-feira, quando voltou a sentir dor no local da lesão.

A previsão do Lucas, a tendência, é depois da parada para o Mundial. Por que isso aconteceu? A lesão dele é um estiramento no joelho, na cápsula do joelho direito, e não precisa fazer cirurgia, só que o Lucas sente dores.

Ele treinou normalmente desde o fim de semana, só ganhou folga no domingo, no dia do jogo. No sábado ele fez saltos, fez todos os trabalhos de movimento para forçar o joelho e não sentiu dor. Na segunda, treinou normal. Na terça, ele faz um movimento mais brusco de joelho, de arrancada, e aí ele volta a sentir dor.

Então, o Lucas não volta agora. Vai continuar fazendo tratamento até acabar com a dor -- a questão é a dor.

André Hernan

O colunista explicou que o São Paulo não trabalha com um novo prazo de retorno, o que vai depender de Lucas se sentir 100% para jogar.

O caso do meia é tratado com cautela no Tricolor a fim de evitar um agravamento da situação às vésperas da pausa no meio da temporada.

É mais uma questão da segurança do Lucas de voltar a 100% do que propriamente um prazo de recuperação.

O Lucas é um cara muito preocupado de não entrar meia-boca, de não querer dar 'migué'. Vou falar aqui uma frase de dentro do São Paulo — ele disse 'eu não vou pegar a bola e ficar tocando de lado só para estar em campo'.

Ele queria ser o Lucas da arrancada, do um contra um, ir para cima, ele queria ser do jeito que ele joga, só que a região continua sensível.

André Hernan

São Paulo: Nova joia de Cotia é um 'leão' nos treinos, diz Hernan

Autor do gol que garantiu a classificação do São Paulo na Libertadores, o jovem Lucca tem chamado atenção nos treinos do elenco profissional, contou André Hernan.

Contra o Ceará, em Fortaleza, era o segundo jogo que o Lucca estava relacionado. Eu fui saber um pouco mais, entender como estava sendo o desenvolvimento dele no profissional, e desde a Copinha ele já começou a ter desempenho nos treinos.

O Lucca era um jogador que tinha desempenho, só que como tem pouca idade -- ele é o mais novo desses jogadores --, ele pegou o final da fila. E aí, nos treinos, o moleque era um leão, estava desempenhando muito bem.

André Hernan

A joia de 17 anos entrou aos 39 minutos do segundo tempo do jogo contra Libertad e marcou um golaço em seus primeiros minutos como profissional pelo São Paulo.

Quem vê Lucca treinar, não se surpreendeu com o brilho na estreia.

O que eu ouvi foi a seguinte frase, naquele jogo contra o Ceará: a primeira vez que esse moleque entrar, se ele jogar como está desempenhando nos treinos, vai ser difícil tirar ele do time.

Aí ontem ele entra e já mete o gol. E o gol dele é um gol de quem sabe o que está fazendo. Não é aquela coisa tipo chutei, bateu, rebateu e entrou. A tomada de decisão dele foi impressionante, e me veio muito essa lembrança daquele dia contra o Ceará.

André Hernan

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra