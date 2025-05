São Paulo deve ir além do protocolo, diz Arnaldo após acidente no Morumbis

O São Paulo precisa ir além do protocolo em casos de acidente e de saúde no Morumbis, cobrou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (15).

Arnaldo questionou o procedimento adotado com os torcedores que se feriram após uma placa da arquibancada cair sobre eles. Dois deles foram levados ao Hospital do Campo Limpo, que é mais distante, e depois transferidos para o Albert Einstein, que fica próximo ao estádio.

Tironi, você falou 'não entendi por que os torcedores foram atendidos no Hospital do Campo Limpo e não no Albert Einstein'. É fácil explicar — por conta do poder aquisitivo.

Existe um protocolo. Se tem alguma coisa que acontece no Morumbi com torcedores, tem as ambulâncias e o protocolo é encaminhar à UPA mais próxima, no Campo Limpo. Só que o São Paulo tem que ir além do protocolo no seu estádio.

Arnaldo Ribeiro

Na opinião do colunista, faltou ao São Paulo mais atenção com os torcedores — pai e filho, o primeiro com corte na cabeça e o segundo com escoriações pelo corpo. Os outros dois feridos não chegaram a ser levados ao hospital.

Acontece alguma coisa, o São Paulo tem responsabilidade. Tendo o hospital mais próximo, pode ser qualquer um, para jogador, para torcedor, o São Paulo tem a responsabilidade sobre as 50 mil pessoas que estão lá.

Então, o São Paulo tem que ir além do protocolo. E faltou ao São Paulo, nesse caso, atenção ao acidente.

Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra