São Paulo: bola parada na defesa é o maior ponto fraco, dizem comentaristas

No empate com o Libertad (PAR), pela Copa Libertadores, o São Paulo saiu atrás em um lance de bola parada. Na Live do Clube, Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira apontaram que este tem sido um problema recorrente da equipe tricolor.

Renan: Pode fazer diferença no mata-mata

Eu sempre falo da questão da bola parada. No mundo, cada vez mais, os jogos têm sido decididos em lances de bola parada. E o São Paulo tem sofrido muito com isso: escanteios e faltas laterais. Já sofreu contra o Cruzeiro e o Botafogo [no Brasileiro] e contra o Libertad também.

É uma coisa que ali na frente [pode fazer diferença]. Eu não quero que chegue nas quartas de final, na semifinal e ser eliminado por um escanteio. Se for eliminado com um cara driblando três, deixar o goleiro no chão, eu vou bater palma. [...] Agora, bola parada me incomoda. E esse gol [do Libertad], a gente vê uma desorganização muito grande.

Renan Teixeira

Arnaldo: Calleri faz falta

Bola parada ofensiva e defensiva [têm atrapalhado] - é pênalti, falta, tudo. O Calleri, que era tão criticado, a primeira trave sempre era dele. Essa bola [do Libertad], os três zagueiros estão com os mais altos. Na primeira trave, o André não chega nem no corpo e nem na bola. [...] Ele não consegue nem atrapalhar.

Arnaldo Ribeiro

