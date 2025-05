São Paulo bate o RB Bragantino sem sustos e vence a primeira no Paulista feminino

O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino. Kaká, Crivelari e Camilinha marcaram os gols do Tricolor, que comemorou a primeira vitória no Estadual.

Com o resultado, a equipe são-paulina somou seus primeiros tempos e pulou para a quarta posição. O Bragantino, por sua vez, segue sem vencer e aparece na lanterna, com nenhum ponto somado.

O São Paulo vira a chave e passa a focar no embate fora de casa contra o Bahia neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta visita no mesmo dia o Grêmio, também pela liga nacional.

O São Paulo largou na frente aos 17 minutos do primeiro tempo. Kaká cobrou pênalti no canto direito da goleira Alice, que acertou o canto mas não conseguiu defender.

O Bragantino teve a chance de empatar aos 36, com um pênalti, mas Anna Bia defendeu a cobrança e manteve o Tricolor na frente. Oito minutos depois, Crivelari recebeu no lado direito da área, bateu cruzado de primeira e ampliou o marcador para o time são-paulino.

Camilinha deu números finais à partida aos 27 do segundo tempo. A camisa 10 recebeu no meio e bateu colocado no canto direito de Alice, que nada pôde fazer.