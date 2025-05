Raul Asencio, do Real Madrid, se defende da acusação de pornografia infantil; veja nota

O espanhol Raul Asencio, zagueiro do Real Madrid, se defendeu nesta quinta-feira das acusações de pornografia infantil atribuídas a ele. Por meio de uma nota oficial em seu Instagram, o jogador afirmou que não violou a liberdade sexual de mulher alguma.

"Não participei de nenhuma conduta que viole a liberdade sexual de qualquer mulher, muito menos de menores. Isso é confirmado pela resolução proferida pelo Juiz citado, que não me atribui qualquer relação sexual com as duas mulheres envolvidas, nem a gravação delas, com ou sem o consentimento delas. Da mesma forma, a decisão judicial esclarece que não fui eu quem enviou a terceiros quaisquer imagens ou vídeos íntimos do conteúdo em questão, os quais, reitero, não foram gravados por mim em primeiro lugar", declarou Asencio.

Em seguida, o zagueiro ressaltou que, por enquanto, a acusação não possui caráter definitivo e, portanto, deve prevalecer a presunção de inocência.

"A acusação formulada contra mim, conforme expressamente consta na própria resolução judicial, tem caráter estritamente provisório. Portanto, a presunção de inocência deve prevalecer. Caso a denúncia seja formalizada e o julgamento oral seja aberto, continuarei a exercer minha defesa perante os Juízes e Tribunais, nos quais mantenho plena confiança, reafirmando meu repúdio a qualquer conduta criminosa", complementou o zagueiro.

Relembre o caso

Asencio está sendo julgado por supostamente gravar e divulgar um vídeo sexual de duas meninas, uma delas menor de idade. o Tribunal de Instrução n.º 3 de San Bartolomé de Tirajana, na ilha de Gran Canaria, na Espanha, foi quem emitiu a acusação contra o jogador, em uma investigação iniciada ainda em 2023.

Além de Asencio, outros ex-três companheiros do atleta estão envolvidos no caso: Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez. Os quatro estão sendo acusados de supostamente gravar e posteriormente distribuir material sexualmente explícito com duas mulheres, uma delas menor de idade, sem a permissão delas.

De acordo com a análise do juiz de instrução, os fatos podem se enquadrar em vários tipos penais. Foram identificadas evidências de crimes relacionados à invasão de privacidade e obtenção de imagens sem consentimento, bem como à distribuição não autorizada do conteúdo gravado.

Veja a nota completa de Raul Asencio divulgada nesta quinta-feira:

A decisão judicial, no que me concerne, limita seu conteúdo à visualização momentânea de algumas imagens por terceiros, sem me atribuir qualquer participação em sua gravação ou divulgação.

Desejo reiterar, mais uma vez, meu absoluto respeito aos direitos à liberdade sexual e à privacidade de todas as mulheres"