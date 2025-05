Corinthians vence Racing-URU com gol 'chorado' e vive na Sul-Americana

O Corinthians venceu o Racing-URU por 1 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu, na noite de hoje, e vai para a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana com chances de assumir a liderança do grupo.

Matheus Bidu marcou o gol da vitória corintiana no Uruguai. Num 'golpe' de sorte, o lateral esquerdo soltou um chute rasteiro, que desviou em dois defensores e enganou o goleiro Amadé.

O resultado coloca a equipe alvinegra na vice-liderança do Grupo C, com 8 pontos, enquanto o Racing continua na lanterna sem nenhum ponto. O América de Cali tem sete, na terceira colocação, e o Huracán lidera com 11.

O Timão encara o Huracán, em confronto direto, em Buenos Aires, na próxima terça-feira, pela última rodada da fase de grupos. O Alvinegro paulista precisa vencer para ser líder e não precisar da repescagem para avançar às oitavas do torneio continental.

Antes disso, o Corinthians enfrenta o Santos, no domingo, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Timão busca vitória com gol "chorado"

Num primeiro tempo fraco tecnicamente, o Corinthians ficou no zero a zero com o Racing. A etapa foi muito truncada, com as duas equipes sem criatividade e com muitas disputas físicas. A escalação reserva do Alvinegro teve muita dificuldade em encontrar espaços, principalmente pela forte marcação dos uruguaios. Na defesa, o Corinthians praticamente não sofreu, mas também finalizou muito pouco. A melhor chance do clube paulista foi com Romero, em cobrança de falta, mas o goleiro Amadé espalmou no ângulo. Por fim, o Racing escolheu não se expor e ficou pouco com a bola, aproveitando apenas os erros adversários para buscar o contra-ataque.

Na segunda etapa, Dorival aproveitou para mudar a configuração do time, e o Corinthians marcou o gol da vitória. Carrillo, Igor Coronado e Yuri Alberto entraram em uma tacada só para tentar dar mais ritmo e criatividade ao Alvinegro. No entanto, a equipe demorou para engrenar. Apesar de ter mais posse de bola, os erros individuais custaram boas chances. Até que, na reta final, Matheus Bidu abriu o placar com um gol "chorado".

Matheus Bidu finaliza durante Racing-URU x Corinthians, jogo da Sul-Americana Imagem: Eitan ABRAMOVICH / AFP

Lances importantes

Romero surpreende em cobrança de falta. Aos 22 minutos, Romero cobrou falta próxima ao bico esquerdo da área, com chute colocado, buscando ângulo direito. Amadé subiu e encaixou a bola em grande defesa.

Gol anulado de Talles Magno. Talles Magno foi lançado por Igor Coronado, disputou com o zagueiro Pinela, que ficou no chão, e bateu para o gol. Antes do chute, o árbitro já havia assinalado falta de ataque.

Matheus Bidu abre o placar com "gol chorado". Carrillo conduziu da direita para o meio, Caceres fez esforço para afastar, chutou a bola em cima do peruano, e ela espirrou para a grande área. Cotugno cortou parcialmente, e Matheus Bidu aproveitou o rebote para finalizar de bico. A bola desviou em dois homens da marcação e entrou no cantinho esquerdo do imóvel Amadé.

Ficha técnica

Racing-URU 0 x 1 Corinthians

Data e horário: 15/15/2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Competição: 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Árbitro: José Cabero (Chile)

Assistentes: Alan Saldoval (Chile) e Carlos Venegas (Chile)

VAR: Francisco Gilabert (Chile)

Cartões amarelos: G. Bueno (RAC); Léo Maná, Charles (COR)

Gol: Matheus Bidu, aos 28'/2ºT

Racing-URU: Hugo Souza; Leo Maná, André Ramalho, João Pedro e Matheus Bidu; Alex Santana (Maycon), Charles (André Carrillo) e Ryan (José Martínez); Romero (Yuri Alberto), Talles Magno e Héctor Hernández (Igor Coronado). Técnico: Dorival Júnior.

Corinthians: Amadé; Bueno, Pinela (Esteban de Lima) e Ferreira; Cotugno, Caceres (Augusto Scarone), Rodríguez e Espinosa; Tomatis (Esteban da Silva), Severo (Bosca) e Fonseca (Sebástian Sosa). Técnico: Cristian Chambian.