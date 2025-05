Dorival escala Corinthians com reservas para encarar Racing-URU; veja times

Do UOL, em São Paulo

Corinthians e Racing-URU estão escalados para o jogo válido pela 5ª rodada do grupo C da Sul-Americana, que ocorre a partir das 19h (de Brasília) no Estádio Centenário, em Montevidéu..

O alvinegro, comandado por Dorival Júnior, vem ao gramado com: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Bidu; Ryan, Alex Santana e Charles; Romero, Talles Magno e Héctor Hernández.

A base da equipe é reserva — Hugo Souza é o único titular habitual que inicia entre os 11. O zagueiro João Pedro Tchoca é uma das novidades e reaparece na equipe após quase dois meses. Enquanto isso, nomes como Bidon, Carillo e Yuri Alberto ficam no banco.

Já o Racing-URU vem com: Lauro Amadé; Ferreira, Bueno e Pinela; Cotugno, Cáceres, Lucas Rodríguez, Severo e Espinosa; Tomatis e Matías Fonseca.