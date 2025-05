R$ 1,5 bi: Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo pelo 3º ano seguido

Longe do futebol europeu e perto da aposentadoria, Cristiano Ronaldo voltou a liderar a lista dos atletas mais bem pagos do mundo. O atacante português ocupa o topo da relação divulgada pela revista Forbes nesta quinta-feira, com incríveis US$ 275 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) obtidos ao longo dos últimos 12 meses.

Trata-se da terceira vez consecutiva, e quinta no geral, em que o jogador de futebol ocupa a primeira colocação da lista, desbancando astros da NBA, do beisebol e do futebol americano. Os rendimentos arrecadados fazem do último ano de CR7 o terceiro melhor da história de um atleta, pelas métricas da revista americana.

As cifras atuais de Cristiano Ronaldo só são superadas pelo boxeador americano Floyd Mayweather, que levantou US$ 300 milhões em 2015 e US$ 285 milhões em 2018, na lista geral de todos os tempos.

Os ganhos polpudos se devem fundamentalmente ao elevado salário que recebe no Al-Nassr. O time da Arábia Saudita foi o responsável por US$ 225 milhões. Os outros US$ 50 milhões foram obtidos por negócios do jogador português extracampo. Aos 40 anos, o jogador já condicionou sua aposentadoria à meta de marcar seu milésimo gol.

Também veterano, Stephen Curry ocupa o segundo lugar da lista, com US$ 156 milhões (R$ 876 milhões). Curiosamente, o jogador de 37 anos obteve a maior parte dos seus rendimentos fora de quadra: US$ 100 milhões. Seu salário no Golden State Warriors, na NBA, contribuiu com US$ 56 milhões do total arrecadado nos últimos 12 meses.

O futebol emplacou mais dois atletas no Top 10: o argentino Lionel Messi e o surpreendente francês Karim Benzema, sétimo colocado da lista. Mesmo longe do seu auge, o ex-Real Madrid levantou US$ 104 milhões, sendo US$ 100 milhões apenas junto ao Al-Ittihad, seu clube na mesma Arábia Saudita de CR7. Nos Estados Unidos, Messi soma US$ 135 milhões e figura em quinto, sendo US$ 60 milhões de salários e mais US$ 75 milhões de ganhos fora dos gramados.

A NBA também é representada na relação da Forbes pela lenda LeBron James (US$ 133,8 milhões), em 6º lugar, e pelo veterano Kevin Durant (US$ 101,4 milhões), em 10º - ambos estão fora dos playoffs da NBA.

O beisebol emplacou o dominicano Juan Soto (US$ 114 milhões) e o japonês Shohei Ohtani (US$ 102,5 milhões). Com apenas um representante cada, o boxe e o futebol americano apareceram na lista com o britânico Tyson Fury (US$ 146 milhões) e o americano Dak Prescott (US$ 137 milhões).

Confira o Top 10 dos atletas mais bem pagos do mundo:

1º - Cristiano Ronaldo (futebol): US$ 275 milhões

2º - Stephen Curry (basquete): US$ 156 milhões

3º - Tyson Fury (boxe): US$ 146 milhões

4º - Dak Prescott (futebol americano): US$ 137 milhões

5º - Lionel Messi (futebol): US$ 135 milhões

6º - LeBron James (basquete): US$ 133,8 milhões

7º - Juan Soto (beisebol): US$ 114 milhões

8º - Karim Benzema (futebol): US$ 104 milhões

9º - Shohei Ohtani (beisebol): US$ 102,5 milhões

10º - Kevin Durant (basquete): US$ 101,4 milhões