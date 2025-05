Novo Projeto Neymar: jogador custa R$ 21 milhões por mês ao Santos

Do UOL, em São Paulo e colaboração para o UOL, em São Paulo

O contrato assinado entre Santos e Neymar pai, que selou a volta de Neymar Jr. à Vila Belmiro em janeiro deste ano, garante ao jogador ao menos R$ 21 milhões por mês entre salários e direitos de imagem.

O acordo, que vale por cinco meses, expira no próximo 30 de junho. Nesse período, o Santos terá pago ao menos R$ 105 milhões ao astro.

O valor total do contrato equivale a 25% do orçamento previsto pelo clube para esta temporada, definido antes da chegada de Neymar Jr.

Apesar do alto custo, o clima no Santos é de confiança quanto à viabilidade da operação. O clube vem aumentando a receita com patrocínios e ações de marketing.

O UOL teve acesso a documentos que detalham o modelo da contratação e a números que explicam a lógica santista

Sobre salários, o contrato federativo fixa em R$ 4,14 milhões o vencimento bruto de Neymar Jr. em carteira.

Sobre os pagamentos referentes a projetos de marketing e exploração da imagem, o Santos terá que repassar à empresa de Neymar pai, por contrato, no mínimo US$ 15 milhões (R$ 85 milhões).

Esse valor precisa ser quitado, independentemente das receitas arrecadadas, até 30 de julho deste ano.

Caso não atinja a meta, o Santos é obrigado a pagar do próprio bolso.



Segundo o planejamento estratégico de marketing, a divisão de receitas fica da seguinte forma:

O valor dos patrocínios na camisa vendidos após a chegada do astro ficam 75% com a empresa de Neymar pai e 25% com o Santos;

No caso dos espaços anteriormente vendidos, como o patrocínio máster, Neymar pai fica com 75% do aumento do valor gerado após a chegada do atacante.

O caso do patrocinador máster serve de exemplo para explicar a divisão.

Neymar em jogo contra o Novorizontino, pelo Paulistão 2025 Imagem: Raul Baretta/Santos

O Santos trocou a Blaze, que pagava R$ 22,5 milhões por ano, pela Bet7k, que vai pagar R$ 51 milhões ao ano.

Como esse acordo foi fechado após a assinatura do contrato de Neymar Jr., R$ 21 milhões (75% da diferença entre os valores pagos pelas empresas) pertence à NR Sports, empresa de Neymar pai.

A reportagem apurou que, com essa estratégia, o Santos ampliou suas receitas de patrocínio em R$ 66 milhões desde a chegada de Neymar, entre acordos fechados e outros em finalização.

Desse salto, R$ 49,5 milhões seriam destinados à NR Sports, empresa de Neymar pai —cerca de metade da meta prevista em contrato.

Há outras propriedades em negociação, que incluem projetos para produção de conteúdo envolvendo o jogador com previsão de receita acima de R$ 10 milhões.

Em outro front, há fornecedores que passaram a prestar serviços por meio de permuta em troca de associarem sua imagem a Neymar Jr. em treinamentos.

Entram nessa conta fornecedores de bebidas, de equipamentos de musculação e fisioterapia e da reforma do centro de treinamento.

Além de marketing e patrocínios, o UOL apurou que o clube espera manter o aumento de sócio-torcedores do programa Sócio Rei provocado pela chegada de Neymar.

Até o momento, a receita adicional gerada é em torno de R$ 2 milhões mensais.

A meta de venda de camisas projetada para o ano já foi atingida, também turbinada pela volta do atacante.

Há ainda outros detalhes no cenário do novo Projeto Neymar:

Se a meta for atingida, novas receitas de patrocínios ou aumentos em receitas já existentes seguem a divisão de 75% para Neymar pai e 25% para o Santos;

Essa divisão, para todos os contratos assinados até 30/6, continua por um ano depois do fim do atual contrato de Neymar Jr.;

Em caso da rescisão antecipada, a NR Sports, empresa de Neymar pai, continua com direito ao pagamento integral dos R$ 85 milhões;

O Santos precisa da autorização da NR Sports para usar a imagem de Neymar Jr. em qualquer contexto.

Além dos valores envolvidos, há uma série de mimos e privilégios para a família Neymar.

A lista inclui três camarotes na Vila, com capacidade somada para 36 pessoas, e 20 ingressos para os jogos fora de casa.

O Santos custeia voos particulares e estadias sempre em hotéis cinco estrelas para Neymar Jr. e acompanhantes escolhidos por ele, além de passagens de classe executiva para todo o estafe da NR Sports.

A multa rescisória é o valor dos salários que Neymar Jr. tiver a receber até o fim do contrato.

Procurada, a diretoria do Santos informou que não irá comentar os contratos, que possuem cláusula de confidencialidade.

Já o estafe do jogador afirmou, em nota, que "Neymar [pai] e Neymar Jr não se manifestarão porque os contratos possuem cláusula de confidencialidade, o que os impede de fazer qualquer consideração sobre os fatos, documentos e a veracidade da informação."

"Em respeito à garantia sobre o sigilo da fonte jornalística, meus clientes apurarão diretamente junto ao Santos FC sobre o vazamento de informações sigilosas", completou a nota.

Os detalhes sobre a volta de Neymar Jr. ao Santos serão assunto de "A Última Dança", último episódio de "Neymar", podcast original UOL Prime que investiga a trajetória do jogador e de seu pai, Neymar da Silva Santos.

O podcast tem seis episódios, que são publicados sempre às terças-feiras no canal de YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcasts (Spotify, Apple Podcasts e Deezer) e às quartas no YouTube de UOL Esporte.

O podcast revela como Neymar pai construiu um império bilionário em torno do talento e da imagem do filho, fazendo dele não apenas um jogador de renome mundial, mas uma megacelebridade.

Neymar, em 2010, em entrevista para a Folha de S. Paulo Imagem: Caio Guatelli/Caio Guatelli/Folhapress

Projeto Neymar

O modelo para repatriar Neymar Jr. teve como inspiração o Projeto Neymar de 2010.

À época, para resistir a uma proposta do Chelsea, o Santos propôs remunerar Neymar Jr. dividindo receitas de marketing e patrocínio com o pai do jogador, que já atuava como empresário.

Havia, entretanto, uma diferença fundamental.

Na ocasião, Neymar Jr. recebia um salário de cerca de R$ 200 mil, e clube e jogador geravam juntos cerca de R$ 30 milhões por ano com marketing. Desse valor, 10% cabiam ao Santos, o que era suficiente para bancar o salário do craque.