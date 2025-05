Prime Video transmite o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG pelo Brasileirão

O Prime Video transmite neste domingo o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro vem de uma ótima sequência de resultados, com três vitórias seguidas, sendo a última uma goleada por 4 a 0 sobre o Sport fora de casa. A Raposa ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 16 pontos.

Já o Atlético-MG vem de dois triunfos na competição e busca encostar nos líderes do campeonato para atingir a zona de classificação direta para a Libertadores. O Galo figura na sétima posição, com 12 pontos.

Com Galvão Bueno como narrador, a transmissão conta com Rafael Oliveira, Mauro Naves e Nadine Basttos nos comentários. André Hernan, Rafael Morientes e Fernanda Arantes compõe a equipe de reportagem.