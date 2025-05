Pressionado, Augusto anuncia mudanças na diretoria do Corinthians e dará coletiva

Sob risco de impeachment e pressionado pelos recentes desdobramentos do caso VaideBet, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, anunciou mudanças na diretoria executiva do clube. O Timão oficializou, através de uma nota oficial divulgada nesta quinta-feira, os novos diretores estatutários das pastas de finanças e marketing. Os profissionais serão apresentados nesta sexta-feira, em coletiva de imprensa na Neo Química Arena, a partir das 13h30 (de Brasília).

Alexandre Germano assumirá a gestão do departamento financeiro do Corinthians, cargo antes ocupado por Pedro Silveira. Já o setor de marketing agora será chefiado por Wanderson Salles, que atuava como diretor adjunto da pasta. Ele irá substituir Edgard Soares, que pediu demissão do clube no início deste semana.

Augusto Melo também irá apresentar o novo diretor administrativo Ricardo Jorge, que já vinha atuando no Parque São Jorge. Ele é o substituto de Marcelo Mariano, pivô de polêmicas recentes do Timão, como o da VaideBet, e foi afastado do cargo no início deste ano. Porém, como revelou a Gazeta Esportiva em março, o profissional continua ativo e presente na diretoria alvinegra.

A nota publicada pelo Corinthians ainda diz que Augusto Melo, além de apresentar os novos membros da gestão, irá fazer um pronunciamento sobre as finanças do clube e responderá "questões relacionadas à política interna".

Vale citar que Conselho Deliberativo do Timão, presidido por Romeu Tuma Júnior, reprovou o balanço financeiro de 2024, referente ao primeiro ano de gestão do atual mandatário.

A retomada da votação de impeachment de Augusto Melo no Corinthians foi marcada para o dia 26 de maio, no Parque São Jorge. Haverá uma primeira chamada às 18h (de Brasília) e outra às 19h.

O encontro tratará da continuidade da reunião iniciada no último dia 20 de janeiro, referente ao escândalo da VaideBet. Na oportunidade, os conselheiros aprovaram a admissibilidade do processo de impeachment por 126 votos contra 114, mas a reunião foi suspensa.

A Gazeta Esportiva apurou que Romeu Tuma Júnior tem sido pressionado por outros membros do Conselho a afastar imediatamente Augusto Melo da presidência do clube. O presidente do órgão fiscalizador, entretanto, decidiu esperar pela conclusão do inquérito da Polícia Civil sobre o escândalo envolvendo a casa de apostas, que tem como prazo final o dia 20 de maio, caso o delegado Tiago Fernando Correia não peça a prorrogação.

Apesar de convocar a reunião que definirá o futuro de Augusto Melo, alguns conselheiros ainda estão insatisfeitos com a postura adotada por Romeu. Diversos membros do Cori, Conselho Fiscal e Comissão de Justiça se dizem preocupados com os recentes acontecimentos, como a reprovação das contas de 2024, a negociação com a Adidas e as demissões em massa na diretoria do clube, e apoiam o afastamento imediato do presidente por entenderem que o período até a votação do caso VaideBet é muito longo.

A convocação do encontro, aliás, não altera a possibilidade de Romeu tirar Augusto Melo do poder a qualquer momento, antes mesmo do dia 26. A Comissão de Justiça protocolou o requerimento solicitando o afastamento do mandatário no último dia 6 de maio, baseado nos descumprimentos estatutários e, principalmente, nas infrações a artigos da Lei Geral do Esporte e do Profut.

O afastamento imediato não depende de votação. Basta apenas Romeu acatar o pedido da CJ e deliberar o afastamento do presidente. Neste eventual cenário, uma votação no Conselho Deliberativo e posteriormente na Assembleia Geral aconteceria com Augusto Melo, desde o início, fora do cargo.