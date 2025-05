Portuguesa busca feito inédito no ano para manter a liderança da Série D

A Portuguesa volta a campo neste sábado, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Porto Vitória, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro encontro oficial entre as duas equipes na história.

Em busca de sua primeira vitória como visitante na temporada, a Lusa quer manter a liderança do Grupo A6 da competição nacional. Com o melhor ataque da Série D até aqui, o time rubro-verde aposta na força ofensiva para conquistar os três pontos fora de casa.

A Portuguesa SAF e o Porto Vitória Esporte Clube informam que transmitirão ao vivo e com imagens o jogo entre as equipes na LusaTV e PortoTV, canais oficiais dos clubes no Youtube. A partida acontece neste sábado (17), às 17 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, pela... pic.twitter.com/dcXbmwpTaO ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) May 13, 2025

"O nosso setor ofensivo tem funcionado bem, com intensidade, movimentação e muita entrega. Sabemos que jogar fora é sempre um desafio, mas acreditamos que essa força do grupo na frente pode fazer a diferença. Vamos com tudo para buscar esse resultado positivo", afirmou o meia Portuga.

Com sete pontos conquistados, a Portuguesa defende a liderança da chave diante de um adversário que promete dificuldade, mas que também representa mais uma chance de seguir consolidando o bom momento na competição.