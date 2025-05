Popó x Duda Nagle no FMS 6: dia da luta, horário e onde assistir

Do UOL, em São Paulo

A sexta edição do Fight Music Show acontece neste sábado, a partir das 17h30 (de Brasília), em São Paulo. O principal confronto da noite colocará Acelino Popó Freitas e o ator Duda Nagle frente a frente.

O que aconteceu

Além do confronto principal, MC Livinho, Daniel Rocha, Tz da Coronel e Rogério Minotouro são outros nomes confirmados no ringue. Ao todo serão 10 lutas no evento.

Onde assistir? O Combate (pay-per-view) transmite o evento ao vivo. A Globo (TV aberta) exibe após o "Altas Horas".

Popó Freitas é figura recorrente no FMS. O tetracampeão mundial vai para o sexto desafio, incluindo em edições anteriores lutas contra Whindersson Nunes e Kleber Bambam.

Card do FMS 6

Popó Freitas x Duda Nagle (luta principal)

Rogério Minotouro x Tadalafellas

MC Livinho x Lucas Veloso

Daniel Rocha x TZ da Coronel

Emilene Juarez x Inaê Barros

Souza Pitbull e Leo Gigante x Oliveira e Bruno Anunaki

Yuri Fernandes x Igor Fluxo

Danila Ramos x Halanna Leoparda

Esquivinha x Andres Gregorio

Denis Santos x Lebron Cristian

