Palmeiras: Zagueiro comemora 'fico' de Abel após definição na seleção

O zagueiro Murilo não disfarçou o alívio com a permanência de Abel Ferreira no Palmeiras após a definição da seleção brasileira com Carlo Ancelotti. O técnico português apareceu entre os nomes cotados pela CBF.

O que ele disse

Sem dúvida [alívio]. A gente fica feliz pela permanência dele. A gente sabe como é difícil achar um treinador com essa qualidade, do jeito que ele encara todo dia de uma forma surreal como nunca vi nada vida. O empenho dele, a dedicação, todo dia da mesma forma. Murilo, em entrevista na zona mista, após a vitória do Palmeiras contra o Bolívar pela Copa Libertadores.

"Ele pensa muito dia após dia. Eu não sei. É uma conversa dele com a direção. Ele mantém a gente sempre tranquilo para buscarmos nossos objetivos e pensar no hoje e no agora, pensamos dessa forma. O Futuro a deus pertence, mas a cabeça sempre no agora", acrescentou o defensor sobre uma possível renovação de Abel com o Alviverde.

Murilo marcou o gol que abriu o caminho da vitória para o Palmeiras na Libertadores. O defensor ficou conhecido por uma fase artilheira no clube, mas não marcava um gol desde o dia 24 de agosto do ano passado, na vitória por goleada contra o Cuiabá.

Com o resultado, o Palmeiras manteve o 100% de aproveitamento na competição: 5 vitórias em 5 jogos. A situação do Grupo G é a seguinte: Palmeiras (15 pontos), Cerro Porteño (7 pontos), Sporting Cristal (4 pontos) e Bolívar (3 pontos).

O Palmeiras volta a campo no domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o RB Bragantino, pela 9ª rodada do Brasileirão. O duelo é um confronto direto pela liderança da competição: o Alviverde é o líder com 19 pontos, enquanto o Massa Bruta é o 3º com 17.