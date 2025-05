Abel preserva três jogadores e Palmeiras tem time modificado contra Bolívar

Do UOL, em São Paulo (SP)

Palmeiras e Bolívar estão escalados para o jogo que acontece às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Já classificado para as oitavas, o Alviverde pode garantir a melhor campanha geral com uma vitória nesta noite.

Abel Ferreira preservou o zagueiro Gustavo Gómez e os atacantes Estêvão e Paulinho. A equipe vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Bruno Fuchs e Murilo; Felipe Anderson, Richard Rios, Emi Martínez e Piquerez; Maurício, Facundo Torres e Vitor Roque.

Já o Bolívar joga com: Lanzillotta; Yomar Rocha, Torrén, José Sagredo, Ervin Vaca; Justiniano, Melgar e Bruno Sávio; Jesús Velásquez, Pato Rodríguez e Fábio Gomes.

A situação do Grupo G é a seguinte: Palmeiras (12 pontos), Cerro Porteño (7 pontos), Sporting Cristal (4 pontos) e Bolívar (3 pontos).

Sporting Cristal e Cerro se enfrentaram na terça-feira, pela 5ª rodada, e o clube paraguaio venceu fora de casa por 1 a 0.