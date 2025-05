Palmeiras vence o Bolívar e garante a liderança geral na Libertadores

O Palmeiras venceu o Bolívar, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no Allianz Parque, e garantiu a liderança geral da fase de grupos da Libertadores. Murilo e Facundo Torres fizeram os gols que decretaram a quinta vitória da equipe de Abel Ferreira no torneio continental.

O Verdão já havia carimbado a vaga às oitavas de final da competição com duas rodadas de antecedência. O clube agora chega aos 15 pontos e não pode mais ser alcançado por ninguém na liderança geral desta fase. O Bolívar se mantém na lanterna, com três pontos, e dá adeus à Libertadores. Os bolivianos ainda podem, porém, brigar pelo terceiro lugar e disputar a Sul-Americana.

As equipes agora fecham a fase de grupos da Libertadores no dia 28 de maio. O Palmeiras recebe o Sporting Cristal-PER, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Já o Bolívar enfrenta o Cerro Porteño, no mesmo horário, no Estádio Hernando Siles, em La Paz.

Antes disso, o Verdão entra em campo no domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para acontecer às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Bolívar enfrenta o Club Gualberto Villarroel Club Deportivo San José pelo Campeonato Boliviano.

O jogo

Primeiro tempo

O Palmeiras começou o jogo a todo vapor, empurrando o Bolívar para trás. Logo aos três minutos, Richard Ríos foi lançado por Felipe Anderson, cruzou a bola na área, mas ninguém concluiu. Pouco depois, Facundo Torres levantou a bola na área e Vitor Roque tentou de bicicleta, levando perigo. Na sequência, Richard Ríos ficou com a sobra na entrada da área, soltou a pancada e viu Cordano espalmar. Depois da cobrança de escanteio, Piquerez recebeu pela esquerda e mandou na cabeça de Murilo, que estufou a rede.

A equipe de Abel Ferreira não tirou o pé e fez mais um aos 11. Felipe Anderson acionou Mauricio pela direita, o meia avançou e cruzou na área, encontrando Facundo Torres na área. O camisa 17 só teve o trabalho de escorar para o fundo do gol. O primeiro lance de perigo do Bolívar aconteceu apenas aos 20 minutos, quando o Verdão diminuiu o ritmo. Depois de escanteio, Patito Rodríguez jogou a bola na área e Ríos quase mandou contra, mas Weverton defendeu. Já aos 24, Fabio Gomes bateu fraco e viu o goleiro ficar coma bola.

O Palmeiras puxou contra-ataque aos 25, pela esquerda. Facundo recebeu de Piquerez e cruzou na área, tentando Mauricio. A bola subiu muito e ninguém chegou para concluir. Cinco minutos depois, depois de inversão de Marcos Rocha, Piquerez soltou a pancada de dentro da área, por cima da meta do Bolívar. Com 34 no relógio, Justiniano arriscou, sem sucesso.

O Bolívar passou a arriscar mais e chegou com perigo na sequência. Patito Rodríguez cruzou pela direita, Weverton se antecipou e espalmou. Aos 44, Piquerez cobrou falta pouco antes da meia-lua, mandou rasteiro e parou na defesa de Cordano.

Segundo tempo

As equipes voltaram do intervalo sem modificações e logo na primeira jogada quase que o Palmeiras fez o terceiro gol. Marcos Rocha lançou Vitor Roque, o camisa 9 tentou finalizar, mas foi travado por Torren, que se chocou com o atacante. Pouco depois, Richard Ríos brigou pela bola, conseguiu manter a posse, mas bateu por cima do gol. Aos 10, o o Bolívar chegou em velocidade pela direita, mas o chute desviou em Murilo e Weverton defendeu.

Em seguida, o Palmeiras respondeu com Mauricio, que fez jogada individual, mas teve o chute defendido por Cordano. Aos 14, Vitor Roque foi lançado na área após erro do Bolívar, mas acabou sendo travado por Ramírez e caiu na área antes de finalizar. Ele tentou seguir a jogada e ganhou escanteio. Na cobrança, o Verdão chegou a fazer o terceiro gol, com Facundo Torres, mas foi anulado por impedimento.

Aos 29, foi a vez do Bolívar ter um gol anulado pelo VAR. Depois de cobrança de falta, a boal sobrou no alto para Romero, que cabeceou para as redes, mas em posição irregular de Bruno Savio, que desviou antes do atacante. O Palmeiras respondeu em seguida com chute de fora da área de Raphael Veiga, que passou próximo ao gol. A partida seguiu movimentada e Weverton teve que salvar aos 33 em chute cruzado de Romero.

Na reta final, o Palmeiras ainda criou mais chances de perigo. Na primeira, Raphael Veiga acionou Mayke na direita, o lateral bateu cruzado e mandou para fora. Em seguida, o camisa 23 insistiu na jogada pela direita, bateu para o gol e viu Cordano espalmar. Nos acréscimos, Flaco tentou de longe e parou no goleiro. O argentino ainda teve mais uma finalização, mas acertou a rede pelo lado de fora. Pouco depois, Ríos bateu de dentro da área em cima do goleiro, que fez a defesa no susto.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 2X0 BOLÍVAR

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 15 de maio de 2025 (quinta-feira)



Hora: às 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)



Assistentes: Jose Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG)



VAR: German Delfino (ARG)



Público: 28.381 torcedores



Renda: R$ 2.358.169,80

Cartão vermelho: Nenhum



Cartões amarelos: Nenhum

Gols: Murilo, aos 5? do 1°T e Facundo Torres, aos 11? do 1°T (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez (Vanderlan); Emi Martínez, Richard Ríos e Mauricio (Raphael Veiga); Felipe Anderson (Mayke), Facundo Torres (Luighi) e Vitor Roque (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira

BOLÍVAR: Cordano, Yomar Rocha, Miguel Torren, Jose Sagredo e Ramírez (Quinteros); Melgar (Romero), Robson Matheus e Leonel Justiniano; Velázquez (Bruno Savio), Pato Rodriguez e Fábio Gomes.



Técnico: Flavio Robatto