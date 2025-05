Palmeiras preserva trio para jogo contra o Bolívar pela Libertadores; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Bolívar-BOL, que acontece nesta quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Já garantido nas oitavas de final, o técnico Abel Ferreira decidiu preservar Gustavo Gómez, Paulinho.

O treinador, então, escalou uma equipe com modificações e voltou a colocar Facundo Torres como titular. Marcos Rocha, Murilo e Mauricio também começam o jogo.

Sendo assim, a escalação do Palmeiras conta com: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque.

O zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues estão em processo de transição física depois de se recuperarem de uma entorse no tornozelo esquerdo e de uma cirurgia no joelho direito, respectivamente.

Tudo pronto por aí? Por aqui, tudo pronto! Nossos 11 titulares estão escalados! ?#PALxBOL pic.twitter.com/HGne5DxCvS ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 15, 2025

Do outro lado, o Bolívar vai a campo com: Justiniano, Yomar Rocha, Miguel Torren, Jose Sagredo e Ramírez; Melgar, Robson Matheus e Leonel Justiniano; Velázquez, Pato Rodriguez e Fábio Gomes.

O técnico Flavio Robatto não poderá contar com o atacante e artilheiro da equipe no torneio Ramiro Vaca, suspenso preventivamente por doping.

O Palmeiras tem 12 pontos e lidera o Grupo G. Com 100% de aproveitamento até aqui, o Verdão garantiu com duas rodadas de diferença a classificação ao mata-mata, assegurando a ponta da chave.

O Bolívar, por sua vez, é o lanterna, com três pontos, e precisa vencer para seguir sonhando com a classificação. Cerro Porteño, com sete, e Sporting Cristal-PER, com quatro, ocupam o segundo e terceiro lugar, respectivamente. A equipe de Abel Ferreira ainda mira a primeira colocação geral e pode conquistá-la já nesta rodada se vencer os bolivianos.

O trio de arbitragem de campo será composto pelo árbitro Maximiliano Rodríguez (ARG) e pelos assistentes Jose Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG). German Delfino (ARG) será o responsável pelo VAR.