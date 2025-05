Pablo Maia alcança 150 jogos com a camisa do São Paulo em classificação na Libertadores

Na noite da última quarta-feira, o São Paulo garantiu a tão esperada classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Graças a um gol do garoto Lucca, o Tricolor buscou o empate em 1 a 1 com o Libertad-PAR, no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da competição.

O duelo foi ainda mais especial para Pablo Maia. O volante entrou em campo no segundo tempo do empate para substituir Oscar e, com isso, atingiu a marca de 150 jogos com a camisa do São Paulo.

O feito foi registrado pelo perfil oficial do clube nas redes sociais. Pablo Maia, inclusive, foi homenageado pela marca e recebeu uma camisa personalizada com seu nome e o número 150.

Recuperado de lesão, Pablo Maia tem recebido minutos aos poucos com o técnico Luis Zubeldía. O jogador sofreu uma contusão ligamentar no tornozelo direito em fevereiro deste ano e, de lá para cá, vinha fazendo tratamento. O atleta surpreendeu no processo de recuperação e voltou antes do esperado.

O camisa 29 voltou aos gramados no último domingo, quando entrou no lugar de Marcos Antônio no clássico contra o Palmeiras, em que o São Paulo foi derrotado por 1 a 0. Ele chegou a atuar por pouco mais de 15 minutos.

Já nesta quarta-feira, Pablo Maia foi acionado por Zubeldía novamente e ganhou maior minutagem, uma vez que entrou em campo aos 16 minutos da etapa complementar. Seu retorno é uma boa notícia para o técnico, que ganha mais opções no meio-campo.

Com Pablo Maia, o São Paulo passa, agora, a focar na disputa do Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara o Grêmio neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela nona rodada.