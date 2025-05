Onde vai passar Flamengo x LDU pela Libertadores? Como assistir ao vivo

O Flamengo encara a LDU hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

Cariocas lutam por uma vaga nas oitavas de final. O Rubro-Negro ocupa a terceira posição no Grupo C, com cinco pontos, três a menos que a LDU, segunda colocada.

Derrota determina a eliminação dos brasileiros. O empate deixa a definição para a última rodada, quando a equipe de Filipe Luís não dependerá apenas do seu resultado diante do Deportivo Táchira.

A LDU tenta garantir a sua classificação de forma antecipada. Os equatorianos vêm de uma vitória por 3 a 2 sobre o Deportivo Táchira.

Flamengo x LDU -- Copa Libertadores 2025