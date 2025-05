O campeão voltou? Comentaristas comparam Botafogo atual com o de 2024

Embalado por três vitórias seguidas, o Botafogo atual já está recuperando o bom futebol de 2024? No Fim de Papo, Bira e Yara Fantoni concordaram que a equipe ainda não está nem perto disso.

O Botafogo venceu o Estudiantes por 3 a 2 na Copa Libertadores, ontem (14), e se manteve na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Bira: Começa a ser um time competitivo

Não [lembra 2024]. Até entendo uma relação de se classificar na 'bacia das almas' de novo e fazer o mata-mata todo decidindo fora de casa, que foi lindo como foi ano passado, mas ainda falta um pouco de futebol para esse Botafogo. Acho que até o time de 2023, em certo momento da temporada, jogava melhor que o atual. Mas começa a ser um time competitivo.

Bira

Yara: Lembra mais o Botafogo de 2023

É um Botafogo que ainda não passou confiança, que o torcedor ainda não acredita. É muito mais o Botafogo da dúvida, de 2023, que foi, foi, foi e no final decepcionou. [...] O início do ano remete muito mais a este Botafogo do que àquele Botafogo que ganhou doi títulos tão importantes.

Yara Fantoni

