Novo James Rodríguez? Comentaristas debatem importância de Oscar no SPFC

Oscar ainda pode ser importante para o São Paulo ou perdeu de vez a vaga no time? No Fim de Papo, Bira e Yara Fantoni debateram o papel do meia e o 'novo time' montado por Zubeldía.

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Libertad (PAR), ontem (14), pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. O resultado garantiu a equipe tricolor nas oitavas de final. O time ainda tem chances de ter a melhor campanha da primeira fase da competição.

Bira: Oscar ainda pode ser importante para o setor de criação

Já vi um pessoal falando que o Oscar é muito lento, que é o novo James Rodríguez, que atrasa o jogo do São Paulo, mas ele tem essa técnica de passe longo, errou alguns passes hoje, mas está voltando e pode ser importante para dividir essa parte de criação com o Lucas. Até por conta das lesões. Nenhum dos dois é unanimidade física. Vai ser importante esse revezamento.

Bira

Yara: Parecem dois São Paulo

O São Paulo está tentando se reconstruir. [...] Parece que existem duas equipes do São Paulo: uma que disputa o Campeonato Brasileiro em uma inconstância e outra que disputa a Libertadores, buscando a liderança geral.

Yara Fantoni

