Minotouro exalta coragem de Tadalafella e descarta salto alto no FMS 6

Lenda do MMA brasileiro, Rogério "Minotouro" demonstrou respeito pela coragem do influenciador digital Tadalafella, seu adversário na 'co-luta principal' do Fight Music Show 6, que acontece neste sábado (17). Em entrevista ao podcast 'Mundo da Luta', o ex-lutador do Pride e UFC elogiou a iniciativa do rival em aceitar o desafio de encarar um atleta profissional no ringue - algo ainda raro entre figuras do entretenimento.

De acordo com Minotouro, o convite para o confronto partiu do próprio Tadalafella, que insistiu diversas vezes até que o baiano aceitasse. Para o veterano, essa postura merece reconhecimento, sobretudo diante da pressão natural que uma luta desse porte impõe, apesar da recente troca de farpas entre os dois.

"É difícil achar um influenciador que aceita lutar com um cara profissional, a verdade é essa. Porque você vai na onda, mas manter até o final... Vai batendo aquela adrenalina. Imagina, de repente falta um mês, faltam 15 dias, falta uma semana, falta um dia... é amanhã! Fica sem dormir. Tem atleta profissional que não consegue dormir, que eu conheço", relatou o ex-lutador do UFC.

Apesar da evidente superioridade técnica e da larga experiência no esporte, Minotouro fez questão de reforçar que não subestima o compromisso. Para ele, cada combate exige seriedade, independentemente do currículo do oponente.

"O moleque é forte, um tanque de guerra, por isso que não pode ir de bobeira. Mas claro, a experiência vai contar com certeza. A chance de nocautear ele nos primeiros rounds vai ser grande pra gente", completou o veterano.

Card do FMS 6

Acelino Popó Freitas x Duda Nagle

Rogério 'Minotouro' x TadalaFellas

TZ da Coronel x Daniel Rocha

MC Livinho x Lucas Veloso

Emilene Juarez x Inaê Barros

Yuri Fernandes x Igor Alan

Danila Ramos x Halanna 'Leoparda'

Esquivinha x Andres Gregório

Lila Furtado x Kalindra Faria

Denis Santos x Lebron Cristian

Souza Pitbull/Leo Gigante x Oliveira Jr/Bruno Anunako

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok