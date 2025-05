Argentina divulga pré-lista e terá volta de Messi nas Eliminatórias

A seleção argentina terá a volta de Lionel Messi para os jogos contra Chile e Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

O que aconteceu

O técnico Lionel Scaloni pré-convocou 28 jogadores e promoveu a volta de Messi. O camisa 10 ficou de fora da última rodada das Eliminatórias, em jogos contra Uruguai e Brasil, por conta de uma lesão muscular.

#SelecciónMayor Prelista de convocados del exterior para la doble Fecha FIFA de Eliminatorias pic.twitter.com/hQxQzibkxd -- Selección Argentina ??? (@Argentina) May 15, 2025

A Argentina lidera as Eliminatórias com 31 pontos, oito a mais do que o segundo colocado Equador. Os hermanos têm apenas três derrotas, além de dez vitórias e um empate.

A atual campeã mundial encara o Chile no dia 5, no Nacional de Santiago, e a Colômbia no dia 10, no Monumental de Nuñez.