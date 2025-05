Matheus Bidu garante vitória e projeta decisão contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro

Autor do gol que garantiu a vitória de 1 a 0 do Corinthians sobre o Racing, nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, o lateral-esquerdo Matheus Bidon exaltou a dedicação do time para buscar o resultado positivo fora de casa. "Tivemos muita entrega". No entanto, o jogador demonstrou já com a cabeça no clássico do fim de semana, contra o Santos.

"Graças a Deus conseguimos nosso objetivo. Mas agora temos que pensar já no fim de semana. Vamos ter um clássico contra o Santos e vamos precisar do apoio de nossa torcida. Temos que manter o foco e para buscar mais uma vitória", comentou o jogador.

Se o Corinthians deu um passo importante na tentativa de se classificar à próxima fase da Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, a necessidade de triunfar em casa também se torna urgente. Na parte intermediária da classificação com dez pontos, o conjunto alvinegro vem de derrota para o Mirassol fora de casa.

Escalado no jogo a partir do segundo tempo para aumentar o poder de agressividade da equipe na casa do Racing, o centroavante Yuri Alberto sabe que o Corinthians vai precisar ser bastante impositivo para superar o rival. O jogador deu ao clássico, um caráter de decisão.

"Queremos colocar o Corinthians no topo e sabemos que o Santos é sempre um adversário difícil. Mas vamos jogar na nossa casa e contamos com o apoio das arquibancadas para conseguir apresentar um bom futebol e vencer a partida", afirmou o camisa 9.