Marcos Rocha exalta coletivo do Palmeiras e destaca campanha na Libertadores: "Mérito do trabalho"

O Palmeiras venceu o Bolívar por 2 a 0, no Allianz Parque, e garantiu a liderança geral da fase de grupos da Libertadores. Murilo e Facundo Torres anotaram os gols palmeirenses no duelo válido pela quinta rodada da competição. O lateral direito Marcos Rocha foi capitão da equipe em seu retorno ao time depois de recuperar de um problema na panturrilha. Ele valorizou a força coletiva do elenco e avaliou a campanha na fase de grupos.

"Era o nosso objetivo desde o início da competição, todas as Libertadores que disputamos tínhamos esse objetivo de terminar em primeiro e garantir a liderança para decidir em casa com apoio do nosso torcedor. Feliz, mais uma vez. É mérito do nosso trabalho coletivo. Parabenizar a todos", disse ao Paramount+.

A equipe que entrou em campo teve algumas mudanças e não teve à disposição Gustavo Gómez, Paulinho e Estêvão. O trio foi preservado pela comissão técnica.

"É o que o Abel planejou desde o início do ano. Ele pediu para a diretoria um elenco qualificado que poderia ter dois ou três com qualidade para fazer o melhor para que o Palmeiras vença. O importante é que não tem vaidade, torcemos para que nossos companheiros sempre vão bem, deem conta do recado. Por isso que o Palmeiras, mesmo perdendo jogadores por lesão, consegue manter o padrão. Estamos brigando pelos títulos por causa disso. Trazemos essa coletividade em campo e presenteamos o torcedor com vitórias e gols. Parabenizar a diretoria e o palmeiras pelo trabalho", seguiu.

O Verdão já havia carimbado a vaga às oitavas de final da competição com duas rodadas de antecedência. O clube agora chega aos 15 pontos e não pode mais ser alcançado por ninguém na liderança geral desta fase. Além disso, abriu oito pontos de vantagem no Grupo G.

Na próxima e última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal-PER, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Antes disso, o Verdão entra em campo no domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para acontecer às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.