Malhadinho se oferece para voltar aos meio-pesados e enfrentar Ankalaev pelo cinturão

Sem combate marcado, Jailton Almeida tem penado para achar um adversário que aceite enfrentá-lo nos pesos-pesados do UFC. Dentre tentativas frustradas de desafiar nomes como Ciryl Gane e Alexander Volkov, o brasileiro parece ter recalculado a rota. E prova disso foi o surpreendente posicionamento em suas redes sociais. 'Malhadinho' se ofereceu para retornar aos meio-pesados (93 kg) e enfrentar o campeão da categoria, Magomed Ankalaev (veja abaixo ou clique aqui).

A proposta veio como resposta a um questionamento do wrestler do Daguestão, que buscava rivais na divisão até 93 kg, visto que, de acordo com o próprio, Alex Poatan e Jiri Prochazka haviam negado ofertas para enfrentá-lo. Atento à tal dinâmica, Malhadinho não pensou duas vezes e se disponibilizou a ser o próximo da fila. Confiante, o brasileiro sugeriu, inclusive, se testar contra Ankalaev utilizando somente a trocação.

"Ei, campeão. Eu aceito o desafio. Estou disposto a descer (de categoria) novamente e lutar contra você pelo título! O Alex (Poatan) sempre lutou de última hora, ele é grande demais para fazer isso de novo, ele não precisa. Vamos lá! Você aceita? Eu prometo que não vou te colocar para baixo, apenas trocação", propôs o baiano, através de sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Invicto nos meio-pesados

Competir dentro do limite de até 93 kg não seria novidade para Malhadinho. O brasileiro chegou até o UFC, via 'Contender Series', como um reforço para a divisão dos meio-pesados. Após algumas rodadas na empresa, entretanto, o baiano optou por subir para os pesos-pesados, de olho em um caminho mais rápido até o cinturão.

Mas mesmo na categoria de cima, Jailton sempre se manteve como um peso-pesado mais leve que os demais, prezando pelo porte atlético de costume. Desta forma, eventualmente voltar a lutar com 93 kg não deve ser um grande empecilho para o brasileiro, do ponto de vista do corte de peso. Outro fato curioso é que Malhadinho segue invicto em lutas nos meio-pesados. Os três reveses de sua carreira foram sofridos em outras divisões - um nos pesados e dois nos pesos-médios (84 kg).

?????Hey champ, i accept the challenge, im willing to go down againg and fight against you for the title! Alex always fought with short notice, he is too big for do that again, he dont need it. Lets go! Do you accept? I promise im not gonna take you down, only strike ? https://t.co/PcTmttoQy8

- Jailton Almeida "Malhadinho" (@Malhadinho_UFC) May 15, 2025

