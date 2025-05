Zubeldía compara Lucca a jogo de truco e cita Ribéry ao abordar holofote

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, comparou a entrada de Lucca no empate contra o Libertad a um jogo de truco — o jovem de 17 anos ficou perto de entrar em duas partidas recentes do Tricolor, mas não chegou a ser acionado. O atleta, no entanto, saiu do banco diante dos paraguaios e balançou as redes nos acréscimos em sua estreia nos profissionais.

O treinador ainda citou Ribéry, ex-jogador francês, ao abordar os holofotes ao atacante e aos crias de Cotia, ressaltando a necessidade de dar calma aos recém-promovidos.

O que Zubeldía falou?

Truco, Lucca! "Vocês sabem jogar truco? Te dão três cartas. Eu tinha três cartas com o Lucca: na primeira, ele não entrou, ou seja, não usamos a primeira. Na segunda, também não. Mas na terceira carta, a terceira parte do truco, tiramos o Lucca. Ele teve duas chances de entrar e tinha que ganhar a última mão. Como no truco, ganhamos na última mão. É parabenizar o Lucca. Ele já havia tentado duas vezes, mas na terceira, venceu."

Lucca comemora gol em São Paulo x Libertad, jogo da Libertadores Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Substituição, finalmente, feita. "Eu pedia por favor para que não surgisse algo para fazer outras trocas, assim ele poderia entrar. O técnico vê mensagens durante a semana — sobretudo sobre jogadores que não conhece muito. O Lucca vinha de três treinos muito bons, dois normais e um em campo reduzido. Quando vimos que ele estava muito bem, sabíamos que poderíamos ser uma carta para tirar em um jogo."

Holofotes aos garotos. "Não é normal estarmos no meio da temporada e falarmos sobre renovação de contrato. O mundo de hoje é assim. Imaginem a cabeça do Lucas Ferreira nas últimas semanas? Se renova, não renova, se é 2026, 2028... se vai pra Europa, para a Lua, para Marte... tenho que lidar com essa situação. Isso acontece. Hoje entrou o Lucca, e amanhã as fotos serão todas dele como se ele fosse o Ribéry. É um tema. Por isso sempre falo: calma, calma, calma. Quando todos pedem os jovens, é preciso calma."

Alisson foi expulso durante São Paulo x Libertad, partida da Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Cartão vermelho a Alisson. "Tivemos uma expulsão imediata. Acho que isso condicionou muito o desenrolar do jogo, mas a equipe, mais uma vez, mostrou coração e teve as situações mais claras. Soubemos empatar com muita pressão e com a entrada de um jogador jovem. Quero felicitar a todos, mas é importante que a gente não passe de novo por expulsões. A Libertadores tem isso: pequenas situações importantes podem complicar o desenrolar do jogo."

Próximos passos. "Agradeço aos torcedores: hoje, outra vez, vivemos uma atmosfera de Libertadores. Estamos classificados, e agora é fechar na 1ª posição. O objetivo era avançar às oitavas, e fizemos isso bem. Temos que responder no Brasileirão porque estamos em dívida."

Zubeldía falou sobre desgaste e explicou saída de Ruan ainda no intervalo Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Desgaste. "Na Libertadores, vão acontecendo coisas... A expulsão do Alisson, o Ruan no intervalo pedindo substituição... as coisas vão surgindo e temos que trabalhar durante o jogo. Com um a menos, não é fácil. Coloquei o Ferraresi para termos mais altura na bola parada, que era a especialidade deles — foi assim que fizeram o gol. Na minha cabeça, tinha pensado nos últimos 15 minutos em fazer duas trocas, de Luciano e Lucca, para buscar a partida. Tinha que ver também o desgaste dos meus jogadores. O Marcos Antônio vem jogando seguidamente, o André Silva também... era preciso ver as respostas de como eles se desenvolviam durante o jogo."

Elogios ao elenco. "Este plantel tem algo extra que sinto no meu coração. Eles vão nos dar coisas muito lindas. Não é só Cotia ou só veteranos, mas todos juntos. Temos algo além de bons jogadores. Possivelmente, vamos ter que sofrer e não conseguiremos alguns resultados, mas não tenho dúvidas de que, no final da temporada, o que estou dizendo será visto. Eles têm um espírito de solidariedade, de profissionalismo... e olha que tivemos muitos inconvenientes e, ainda assim, há muito compromisso e responsabilidade com a camisa que vestimos. Todos juntos estamos fazendo o máximo."

Dívida. "Agora, temos uma dívida, que é o Brasileirão. Temos que ficar em dia com o Brasileirão. Peço ao nosso torcedor que nos acompanhe mais do que nunca no Brasileirão porque precisamos somar pontos. É deixar um pouco de lado a Libertadores até a partida contra o Talleres."