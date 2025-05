Lucca relata conselho de Zubeldia antes de gol decisivo e exalta Lucas

O jovem atacante Lucca, autor do gol que garantiu a classificação do São Paulo para as oitavas da Libertadores, falou sobre a emoção do primeiro gol como profissional, revelou o papo com Zubeldía na beira do campo e enalteceu a importância de Lucas para os jovens de Cotia.

O que aconteceu

O garoto de 17 anos entrou com o time perdendo e um jogador a menos, para fazer o gol de empate, que assegurou a classificação tricolor e explodiu o Morumbi.

Lucca falou sobre a emoção do primeiro gol:

Nem sei dizer o que eu estou sentindo direito, sei que eu estou muito feliz. Dizer que eu esperava é uma mentira. Acho que ainda estou digerindo tudo, mas o sentimento nesse momento é de extrema felicidade.

disse o jovem.

Antes de entrar em campo, Lucca teve o tradicional papo com o treinador na beira do gramado. O atacante revelou o que Zubeldía disse a ele antes de lance-lo em campo:

O Zubeldía só falou para eu fazer o que eu sei, ir para cima sem medo, ter personalidade nas minhas ações. E isso ali na beira do campo, parece que não, mas passa uma confiança extrema para o atleta, ainda mais para um menino de 17 anos, pisando em um gramado profissional pela primeira vez, o professor te dá essa confiança, esse respaldo para você fazer o que você sabe, o que deve ser feito com personalidade. Quanto à pressão, tem, mas depois do primeiro toque na bola, que você entra no jogo, meio que passa. Você esquece tudo, a torcida, e vira apenas um campo comum, como todos os outros

revelou o garoto.

Um dos desfalques do São Paulo na noite de ontem (15) foi Lucas. O camisa 7 segue fora de combate em função de dores no joelho.

O garoto Lucca falou sobre a importância do jogador no dia a dia e como o já experiente cria de Cotia ajuda a nova geração de talentos tricolores:

O Lucas é um ídolo dentro e fora de campo. Ele é um cara excepcional, trata todo mundo bem, igual. Ele dá muita atenção aos jovens e conversa bastante, sempre está brincando e tentando ajudar em lances. É por caras como o Lucas que eu, Ferreira, Alves, Ryan têm conseguido ajudar tanto o São Paulo.

completou Lucca.

O que mais ele disse

Reagindo ao gol: Foi mais bonito do que eu esperava. Bola na rede é o que vale, ainda mais pelo Tricolor, em noite de Libertadores.

Comemoração: Foi na emoção, eu nem pensei no que eu fiz. Saí falando, comemorando, tirei a camisa. Felicidade imensa, e ao professor eu devo só gratidão.

Sensação de entrar em campo: Quando eu estava ali na beira do campo, estava torcendo para a bola sair logo, pra eu poder ter certeza que ia entrar, porque acabou outras duas vezes eu quase entrando, fiquei com aquela incerteza, tristeza. Mas, hoje, eu quase entraria mil vezes se fosse necessário, para viver uma noite dessa. E na beira do campo só me passou isso, vontade de entrar, ajudar o meu time do coração. Graças a Deus eu pude fazer isso.