Lucca não esconde euforia pelo primeiro gol pelo São Paulo: 'Noite mágica. Sonho de criança'

O garoto Lucca, de 17 anos, formado nas categorias de base do São Paulo, foi o autor do gol de empate diante do Libertad, nesta quarta-feira, no MorumBis, que garantiu o time tricolor nas oitavas de final da Libertadores. O jovem não escondeu a euforia.

"Eu queria dizer que foi uma noite mágica. É o sonho de criança de todo mundo. Nem estou entendendo o que aconteceu, na emoção ali. Deus preparou tudo para mim, porque cheguei a quase entrar duas vezes, me perguntei "por quê?", "por quê?". Só não foi uma noite perfeita por que não saímos com a vitória. Mas muito feliz por estrear no meu clube do coração, já estive na arquibancada do outro lado", disse o jogador.

Lucca mostrou maturidade, ao entender as primeiras oportunidades dadas pelo técnico Luis Zubeldía. "Muito feliz por ajudar com o empate. O importante é estar aqui para ajudar a equipe, o São Paulo, Cotia é isso. Estamos aqui para isso, para ajudar. Tem milhares de profissionais trabalhando para isso. Que seja um jogo, 15 minutos, 10, 90. O importante é quando precisar fazer o que eu tive a sorte de fazer hoje."

O São Paulo volta a jogar pela Libertadores no dia 27, de novo no MorumBis, desta vez diante do Talleres pela última rodada do Grupo D. No sábado, a equipe joga, em casa, frente ao Grêmio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.