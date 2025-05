Lucas Moura pode voltar ao São Paulo somente após o Mundial de clubes

Lucas Moura virou desfalque novamente para o São Paulo. O camisa 7, que disputou apenas duas partidas após se recuperar de um trauma no joelho direito, voltou a sentir o local e teve diagnosticado um estiramento da cápsula posterior.

O ídolo são-paulino já iniciou o processo de reabilitação, e o Departamento Médico do São Paulo, a princípio, não considera a necessidade de cirurgia para corrigir o seu problema físico. Mas, ao optar por um tratamento conservador, Lucas corre o risco de voltar a ficar à disposição somente após a pausa para a Copa do Mundo de clubes.

O torneio, que será disputado nos EUA entre os dias 14 de junho e 13 de julho, paralisará o calendário do futebol brasileiro por cerca de um mês. Neste período, o técnico Luis Zubeldía aproveitará para realizar uma intertemporada com o elenco do São Paulo e recuperar seu jogador mais importante.

"Claro que são jogadores que você quer ter sempre à disposição. Lamentavelmente, não aconteceu isso, mas quero deixar claro que Lucas sempre se esforçou para ficar à disposição. Tentou, mas não deu resultado. Não está bem. Agora ele tem que refazer um processo de reabilitação. Ele tentou estar com o time sempre, isso eu tenho que falar", comentou Zubeldía.

Sem Lucas, Zubeldía vem recorrendo às categorias de base para manter o poder de fogo do São Paulo. Lucas Ferreira é, hoje, o titular do ataque tricolor ao lado de Ferreirinha. Porém, outro garoto formado nas categorias de base, Lucca, começa a ganhar espaço no time profissional.

Nesta quarta-feira, foi dele o gol de empate contra o Libertad que garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores ao São Paulo. Lucca entrou na reta final da partida e teve personalidade logo em sua estreia pela equipe principal, indo para cima da marcação, invadindo a área e batendo firme, sem chances para o goleiro rival.

Sem Lucas, o São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando recebe o Grêmio, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.