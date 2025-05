Lucas, do São Paulo, lamenta nova lesão e diz que só deve voltar após Mundial: "Pedi para poder parar"

O atacante Lucas, do São Paulo, veio a público nesta quinta-feira para detalhar a lesão que voltou a afastá-lo dos gramados. O camisa 7 se recuperou recentemente de um trauma no joelho direito e chegou a disputar dois jogos, mas voltou a sentir dores no local.

Lucas sofreu o trauma no joelho direito no último dia 10 de março, no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O jogador ficou afastado dos gramados por quase dois meses, mas voltou contra o Fortaleza, no dia 2 de maio, por entender, junto ao DM do São Paulo, que estava apto.

Agora, porém, o atacante tricolor teve diagnosticado um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Lucas lamentou a nova lesão. O atleta afirmou que, após conversar com a comissão técnica e com os médicos do clube, tomou a decisão de parar para cuidar do problema da maneira correta.

"Achei que a dor ia diminuir com o tempo, o que infelizmente não aconteceu. Percebi que estava afetando a minha performance. Não conseguia jogar como eu estava acostumado, não conseguia colocar o estilo de jogo que estou acostumado. Teve um agravante ainda no jogo contra o Alianza Lima, no Peru, em que eu caí, bati novamente o mesmo joelho, o que acabou piorando um pouco a situação. Os exames mostraram que teve uma piora. E tomei essa decisão de parar", explicou Lucas.

"Conversei com a comissão técnica, com o departamento médico. Eu pedi para poder parar e cuidar direito desse joelho, porque não estava conseguindo performar como estou acostumado e não ia conseguir ajudar o São Paulo como eu gostaria, além de poder estar piorando a situação do meu joelho. Foi uma decisão difícil. É muito ruim ficar de fora, posso garantir que não tem ninguém mais chateado do que eu. Mas infelizmente é uma coisa que faz parte da vida de um atleta, faz parte do futebol", prosseguiu.

O camisa 7 do São Paulo já iniciou o processo de reabilitação, e o departamento Médico tricolor, a princípio, não considera a necessidade de cirurgia para corrigir o problema físico.

"Queria deixar bem claro que todo o trabalho está sendo muito bem feito, agradecer ao departamento médico do São Paulo, meu fisioterapeuta particular, que eu vejo todos os dias. Estamos fazendo tudo que tem que fazer, porém têm coisas que fogem do nosso controle. Coisas que têm que dar tempo ao tempo, deixar a natureza agir. E tomei essa decisão para que eu possa ficar 100%, voltar bem e ajudar o São Paulo como estou acostumado", destacou.

Quando Lucas volta?

Por fim, Lucas ainda disse ser difícil para estipular um prazo de retorno, mas deixou claro que, muito provavelmente, só retornará após a pausa no calendário do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes.

A competição será disputada nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho e, neste período, o futebol nacional será paralisado.

"Muita gente está me perguntando de prazo, quando eu vou voltar. É difícil cravar um prazo, não foi uma lesão grave, porém não é tão simples. Mas muito provavelmente eu volte a jogar somente depois da parada do Mundial, só em julho, porque tenho que fazer de tudo para voltar bem. Voltar equilibrado, voltar forte, sem dor, para ajudar o São Paulo. É difícil não poder estar em campo ajudando meus companheiros, mas faz parte do futebol", concluiu o atacante.

Sem Lucas, o São Paulo retorna aos gramados neste fim de semana. O Tricolor recebe o Grêmio às 21h (de Brasília) deste domingo, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.