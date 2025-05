Luana Santos abre as portas para mudança definitiva de categoria no UFC: "Gosto de comer"

Mesmo com um bom retrospecto de resultados no início de sua trajetória no principal evento de MMA do planeta, a brasileira Luana Santos parece estar disposta a fazer uma mudança radical em sua carreira. Isso porque a lutadora, que até então atuava no peso-mosca (57 kg) do UFC, cogita subir definitivamente de categoria para competir na divisão dos galos (61 kg), e a sua justificativa pode surpreender pela honestidade.

Neste sábado (17), a brasileira subirá no octógono do UFC Vegas 106 para encarar a compatriota Tainara Lisboa, em um duelo válido pelo peso-galo - uma espécie de teste para a judoca. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Luana Santos explicou que seu apreço pela comida e o atual cenário competitivo nas duas categorias estão por trás da ideia de mudar de divisão em definitivo.

Para Luana, há uma concorrência menor entre atletas de alto nível na categoria até 61 kg feminina do Ultimate em relação ao peso-mosca. Este cenário, na sua visão, pode facilitar sua caminhada rumo ao topo, pensando em uma futura disputa de cinturão.

"Eu não sei ainda se vai ser minha nova categoria ou não. No começo da minha carreira, todas as minhas lutas amadoras e as duas primeiras profissionais foram de 61 (kg). Sempre me senti muito bem na categoria, não me sinto pequena, treino com meninas do 61 grandes. Um exemplo é a Jacqueline (Cavalcanti), que é uma 61 grande, e eu não tenho dificuldade. Então, eu falei: 'Por que não me testar?'. São quatro quilos de diferença que, para mim, faz muita diferença. Eu gosto de comer, né. Abuso, fico gordinha. Não que a categoria 61 esteja fácil, mas está menos concorrida que a 57", ponderou Luana.

Futuro no peso-galo

Apesar da decisão final sobre o seu atual momento na carreira ainda não ter sido tomada, Luana Santos admite que a longo prazo não se vê mais competindo no peso-mosca. Com apenas 25 anos de idade, a jovem lutadora brasileira entende que as mudanças provocadas pela idade no seu corpo tornarão impossível a missão de bater 57 kg no futuro e, por isso, projeta que a transição para a divisão até 61 kg vai acontecer, mais cedo ou mais tarde.

"Não sei se essa luta ainda define (a troca de categoria). Acho que vou fazer mais uma no 61 e depois sentar, conversar, provavelmente - se eu ganhar essa e a próxima - renovar o contrato... Eu só tenho 25 anos, meu corpo vai mudar muito ainda. Eu não acredito que eu seja uma 57 no futuro, (acredito) que eu não consiga bater mais 57 no futuro. Então, não adianta eu ficar querendo fazer carreira no 57 agora e no futuro querer subir para o 61. É uma coisa que a gente está conversando, vamos ver como eu vou me sentir e decidir o que vai fazer", afirmou a paulista.

Luana Santos no UFC

A judoca brasileira iniciou sua caminhada no Ultimate em agosto de 2023, com uma vitória por nocaute técnico sobre Juliana Miller, no peso-mosca. Na sequência, Luana aceitou uma luta de última hora contra Stephanie Egger, válida pelo peso-galo. A vitória por pontos sobre a lutadora suiça veio apesar da falha na balança da atleta paulista, segundo ela à época, motivada por um problema de saúde.

Em sua terceira aparição no octógono mais famoso do mundo, de volta ao peso-mosca, Santos conquistou mais um triunfo, desta vez por finalização, em duelo contra Mariya Agapova, em julho do ano passado. Um mês depois, no entanto, a brasileira sofreu sua primeira derrota na organização, ao ser superada por Casey O'Neill, novamente na divisão até 57 kg. Neste sábado, Luana busca a recuperação, agora no peso-galo, contra Tainara Lisboa, no UFC Vegas 106.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok