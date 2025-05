Inter elimina Nacional e decide vida ou morte com Bahia na última rodada

O Inter venceu o Nacional por 2 a 0 nesta quinta-feira, pela 5ª rodada da Libertadores, no Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.

Ricardo Mathias e Aguirre fizeram os gols da vitória do Inter. O jovem Mathias, de 18 anos, começou como titular pela primeira vez na temporada, ganhando a oportunidade por conta dos muitos desfalques por lesão no time gaúcho.

Com o resultado, o Colorado chega a 8 pontos e ocupa a 2ª colocação no grupo F, considerado o "grupo da morte" desta edição da Libertadores. O Atlético Nacional, da Colômbia, é o líder com 9 pontos e já está classificado.

O Bahia está em 3º no grupo com 7 pontos, enquanto o Nacional está eliminado, em último lugar com 4.

É nesse cenário que Inter a Bahia se enfrentam na última rodada, em duelo onde só um deles avançará para as oitavas. O Colorado precisa de um empate para se classificar, enquanto o Tricolor é obrigado a vencer. O duelo decisivo entre colorados e tricolores será no dia 28 de maio, no Beira-Rio.

Como foi o jogo

O Inter foi para o Uruguai com muitos desfalques. O técnico Roger Machado não pôde contar com vários titulares, como Carbonero, Valencia e Borré, todos no departamento médico e nem viajaram para o duelo.

Coube a Allan Patrick chamar a responsabilidade pelo lado colorado. O camisa 10 teve a chance de abrir o placar em Montevidéu aos 11 minutos, finalizando de meia distância, mas o goleiro Mejía espalmou para o escanteio.

Inter enfrentou o Nacional em Montevidéu, no Uruguai, pela Libertadores Imagem: Reprodução/Flickr @scinter

O 1º tempo da partida foi de poucas chances criadas, com as equipes com medo de ceder espaços para o adversário. Thiago Maia até balançou as redes em uma cabeçada após chuveirinho na área, mas o gol foi anulado imediatamente por impedimento.

Na reta final do 1º tempo, Ricardo Mathias abriu o placar após jogada de Aguirre. Autor do gol, o jovem de 18 anos foi titular do Inter pela primeira vez na temporada. Ele havia disputado as últimas duas partidas do Colorado, entrando no segundo tempo.

Na volta do intervalo, o técnico do Nacional fez duas alterações, colocando em campo Gonzalo Petit e Jeremía Recoba, filho de Álvaro, ídolo histórico do clube. O time uruguaio começou a crescer na partida, pressionando o Inter no campo de defesa, sobretudo com ataques pelo lado direito.

Sentindo a pressão, Roger Machado respondeu fazendo três alterações no Inter, substituindo inclusive o autor do gol, Ricardo Mathias. O Inter continuou resistindo à pressão uruguaia, tentando escapar em raras oportunidades de contra-ataque.

Nos acréscimos, Aguirre fez o 2 a 0 escapando pelo meio-campo, correndo longos metros até driblar o goleiro e bater para o gol vazio. Com muito sufoco, o Colorado garantiu os três pontos fora de casa e agora definirá seu futuro no duelo contra o Bahia em seus domínios.

Gols e destaques

Gol anulado. Aos 38 minutos do 1º tempo, Aguirre cruzou na área, e Thiago Maia subiu livre para cabecear para o fundo das redes. Mas o bandeirinha assinalou impedimento, e o VAR não teve dificuldade para confirmar o impedimento.

0 x 1: Ricardo Mathias colocou o Inter à frente no Gran Parque Central aos 43 do 1º tempo. Aguirre avançou pela direita e cruzou rasteiro para a finalização de primeira do jovem atacante.

Que lance! Nico López quase empatou para o Nacional aos 7 minutos do 2º tempo. O atacante recebeu na entrada da área, encarou a marcação, cortou para a esquerda, cortou para a direita, puxou novamente para a esquerda e soltou a bomba, que bateu no travessão.

Momento de pressão. O Inter ficou todo acuado no campo de defesa ao longo de 20 minutos de bola rolando no 2º tempo. Nesse período, o Nacional esteve mais perto de empatar a partida do que o Colorado de ampliar a vantagem. Roger Machado começou a fazer alterações para tentar mudar o cenário.

Quase, Inter... Aos 32 minutos do 2º tempo, o Colorado escapou em um contra-ataque pela esquerda, e Gustavo Prado bateu cruzado, mas Mejía defendeu e espalmou para escanteio.

0 x 2: Para fechar o placar! O Nacional cobrou um escanteio na área do Inter, a defesa afastou o perigo, Tabata dividiu, e a bola sobrou para Aguirre, que carregou por mais da metade do campo e driblou o goleiro para fazer 2 a 0.

Ficha técnica

Nacional 0 x 2 Inter

Campeonato: Copa Libertadores da América (5ª rodada)

Data: 15/05/2025

Local: Gran Parque Central, Montevidéu (Uruguai)

Hora: 19h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Cartões amarelos: Victor Gabriel (INT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Ricardo Mathias (INT), 43' do 1º tempo (0-1); Aguirre (INT), 50' do 2º tempo (0-2)



Nacional: Mejía; Morales, Coates (Calione), Millán, Báez (Herazo); Oliva, Boggio (Otero), Pereyra (Petit); Romero (Recoba), Nico López, Villalba. Técnico: Pablo Peirano.

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho), Bernabéi; Fernando, Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Henrique (Prado); Alan Patrick, Wesley (Lucca), Ricardo Mathias (Bruno Tabata). Técnico: Roger Machado.