Lenda, Messi parabeniza Barcelona pela conquista do 28º título espanhol

O astro Lionel Messi celebrou o título do Barcelona no Campeonato Espanhol, conquistado nesta quinta-feira. Os catalães venceram o clássico diante do Espanyol por 2 a 0 e sagraram-se campeões da competição nacional pela 28ª vez em sua história.

"Felicidades!", escreveu Messi em seu Instagram, seguido por emojis das cores azul-grená - tradicionais do Barcelona. Atualmente, o argentino, idolo máximo da equipe espanhola, defende o Inter Miami, dos Estados Unidos.

(Imagem: Reprodução)

Pela 36ª rodada da competição, os gols do Barcelona foram marcados pelo jovem Lamine Yamal, que acertou uma bela finalização no início do segundo tempo, e por Fermín López, na reta final.

Com o resultado, o Barça garantiu a primeira posição chegando aos 85 pontos, sete a mais que o vice-líder Real Madrid. Restando duas rodadas para o fim de La Liga, os merengues não conseguem mais alcançar os catalães. Como citado, é a 28ª vez que o Barcelona conquista o Campeonato Espanhol em sua história - a primeira oportunidade foi 1929, enquanto a última havia sido em 2023.

O Barcelona levantará o troféu diante de sua torcida, na próxima rodada - sua última em casa. Os campeões encaram o Villarreal neste domingo, às 14h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Trajetória de Lionel Messi

Em 2021, após 17 temporadas, Messi deixou o Barcelona. O camisa 1o consolidou-se como um dos maiores ídolos da história do clube e, até hoje, é o jogador com mais partidas com a camisa blaugrana ? 778 no total ? e detém o recorde de gols por uma única equipe: 672.

Ao longo de sua passagem, conquistou 35 títulos, sendo o jogador com mais troféus pelo time catalão. Entre os principais feitos, destaca-se a conquista de dez La Ligas, os campeonatos espanhóis, evidenciando sua dominância nacional ao longo de mais de uma década. Além disso, Messi venceu sete Copas do Rei e sete Supercopas da Espanha, sendo decisivo em muitas dessas finais com gols e assistências.

No cenário internacional, o craque argentino também brilhou intensamente. Pelo Barcelona, levantou quatro troféus da Champions League, as edições mais cobiçadas do futebol europeu. Complementando seu currículo de conquistas internacionais pelo clube, Messi também venceu três Supercopas da Uefa e três Mundiais de Clubes.