Afastado, árbitro veterano volta e terá 'última dança' em jogo do Palmeiras

Do UOL, no Rio de Janeiro e em Garopaba

Marcelo de Lima Henrique será o árbitro de Red Bull Bragantino x Palmeiras, domingo (18), às 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Brasileirão, em jogo que marcará a sua despedida dos gramados.

O que aconteceu

O experiente árbitro de 53 anos, porém, se aposentará apenas dos campos. A partir de domingo, ele passará a atuar como VAR (árbitro de vídeo).

A decisão partiu do próprio Marcelo de Lima Henrique, que teve sua solicitação atendida pela Comissão de Arbitragem. "Vou encerrar, só gratidão", disse em contato com a reportagem do UOL.

Marcelo de Lima Henrique volta a apitar depois de mais de um mês. Ele foi afastado pela CBF após expulsão polêmica no jogo entre Internacional e Cruzeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O árbitro aplicou vermelho direto a Jonathan Jesus, do Cruzeiro, por falta cometida em Wesley, do Inter, na entrada da área, logo aos 20 min de jogo —que o Colorado venceu por 3 a 0. Ele alegou que o jogador tinha clara e manifesta chance de gol, mas a CBF classificou a decisão como um 'equívoco' e o afastou.

Marcelo de Lima Henrique atuou como árbitro Fifa entre 2008 e 2014 e já superou os mil jogos na carreira, iniciada em 1996. Ele chegou a ser goleiro nas categorias de base, mas largou tudo para entrar para os Fuzileiros Navais, força integrante da Marinha do Brasil.

Bragantino x Palmeiras será o 265º jogo de Marcelo de Lima Henrique na Série A do Campeonato Brasileiro. O Alviverde lidera a competição com 19 pontos, contra 17 do Bragantino, terceiro colocado.