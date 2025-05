Jogadoras de Bragantino e São Paulo acusam árbitro de machismo

Na noite desta quinta-feira, após o confronto entre RB Bragantino e São Paulo, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino, jogadoras dos dois clubes relataram comportamentos machistas por parte da arbitragem. O árbitro Juliano José Alves Rodrigues foi acusado de proferir falas preconceituosas durante o jogo.

Stella Terra, meio-campista do Bragantino, foi a primeira a se manifestar, ainda em campo. Em entrevista, a atleta revelou que foi ameaçada verbalmente pelo árbitro, que teria dito: "Na hora certa, vou te pegar." A fala teria ocorrido por volta dos 20 minutos do segundo tempo, antes de uma cobrança de falta. As imagens da transmissão chegaram a flagrar Stella fazendo o gesto previsto em protocolo da Federação Paulista de Futebol (FPF) para situações de preconceito ou discriminação. Segundo ela, a atitude não foi levada em consideração pela arbitragem.

"Não é questão de estar perdendo, é questão de respeito. Todo mundo ouviu falas preconceituosas, tanto com jogadoras do Bragantino quanto do São Paulo. Fiz o gesto porque é isso que a Federação pede, mas nada aconteceu. Isso não pode passar impune", afirmou Stella à TNT Sports.

Aline Milene, do São Paulo, reforçou a denúncia e também relatou ter sido desrespeitada verbalmente durante a partida. "Ele disse que iria marcar falta quando quisesse, como se estivesse acima das regras. Quando a Stella fez o gesto, sugeri que parássemos o jogo. A gente vem tendo jogos com mulheres, e eu acho que é muito respeitoso. Quando um árbitro homem vem, ele não pode falar como quer. Tem que haver respeito".

Diante das denúncias, tanto RB Bragantino quanto São Paulo emitiram comunicados públicos em apoio às atletas e cobrando providências.

O RB Bragantino declarou repúdio a qualquer forma de discriminação e reforçou o compromisso do clube com um ambiente de respeito e dignidade para suas atletas. "Esperamos, com atenção, a apuração dos fatos pela Federação Paulista de Futebol", dizia a nota oficial.

O São Paulo, por sua vez, classificou os relatos como inaceitáveis e destacou que o futebol feminino deve ser um espaço livre de ofensas e desigualdade. "É com a força de mulheres que lutam diariamente por seu espaço que reafirmamos: machismo não tem vez no esporte", escreveu o clube.

Federação Paulista abre investigação

Em resposta às denúncias, a Federação Paulista de Futebol divulgou uma nota afirmando que irá investigar rigorosamente o ocorrido. A entidade afirmou não tolerar qualquer atitude preconceituosa ou desrespeitosa, seja dentro ou fora de campo, e prometeu conduzir uma apuração detalhada para garantir que os princípios de igualdade e respeito prevaleçam no futebol paulista.

"Acolhemos as manifestações das atletas com o devido respeito e já iniciamos uma apuração detalhada dos fatos. O futebol paulista é e deve ser um espaço seguro, inclusivo e respeitoso para todas as pessoas envolvidas", comunicou a FPF.

Apesar da gravidade do episódio extracampo, a partida terminou com vitória do São Paulo por 3 a 0, com gols de Kaká, Crivelari e Camilinha. Com o resultado, o Tricolor conquistou seus primeiros três pontos no torneio e subiu para a quarta colocação. O RB Bragantino segue sem pontuar, ocupando a lanterna da competição.

Ambas as equipes agora voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo (18), o RB Bragantino visita o Grêmio, enquanto o São Paulo enfrenta o Bahia, fora de casa.

Confira na íntegra as notas oficiais:

São Paulo

"O São Paulo Futebol Clube se solidariza e se une à equipe do Red Bull Bragantino em repúdio a atos machistas vindos da arbitragem, na partida de hoje (15), entre as equipes, pelo Campeonato Paulista Feminino. É com a valentia e a força de mulheres que trabalham diariamente para ganhar espaço, que reforçamos que não aceitamos conviver com machismo e ofensas no futebol feminino. Regras são para serem cumpridas. O São Paulo não tolera tais atitudes, e sempre apoiará o respeito, profissionalismo e direitos do Futebol Feminino. Ressaltamos que o Tricolor confia na apuração dos responsáveis, certo de que a justiça será feita. Às atletas, o nosso apoio."

RB Bragantino

"Estamos com você, Stella! O Red Bull Bragantino apoia e se solidariza com as denúncias feitas pela nossa atleta, Stella Terra, e pela jogadora do São Paulo Futebol Clube, Aline Milene, contra atos de machismo da arbitragem do jogo entre as equipes, pela Paulistão Feminino. Nosso clube sempre prezou pelo respeito e dignidade para que as mulheres tenham o direito de exercer seu trabalho com profissionalismo, seja dentro ou fora de campo. Repudiamos toda e qualquer atitude discriminatória e esperamos, com atenção, a apuração dos fatos pela Federação Paulista de Futebol."

Federação Paulista de Futebol

"A Federação Paulista de Futebol informa que recebeu com atenção e seriedade os relatos das atletas Stella, do Red Bull Bragantino, e Aline Milene, do São Paulo, após a partida entre as duas equipes realizada nesta quinta-feira (15), pelo Paulistão Feminino Sicredi. A FPF não tolera, sob nenhuma circunstância, atitudes preconceituosas, discriminatórias ou desrespeitosas dentro ou fora de campo. Toda manifestação contrária aos valores de igualdade, respeito e integridade será apurada com rigor. Acolhemos as manifestações das atletas com o devido respeito e já iniciamos uma apuração detalhada dos fatos. O futebol paulista é e deve ser um espaço seguro, inclusivo e respeitoso para todas as pessoas envolvidas."