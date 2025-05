Jogador se recusa a participar de homenagens no dia da luta contra a homofobia, diz jornal

Um episódio polêmico está repercutindo no futebol francês. O atacante Mostafa Mohamed, jogador do Nantes, teria se recusado a participar das homenagens feitas pelo seu clube no dia da luta contra a homofobia. As ações serão realizadas no próximo sábado, no jogo contra o Montpellier, pela última rodada do Campeonato Francês. A informação é do site local RMC.

Como punição, Mostafa será multado pelo Nantes. Ainda de acordo com o veículo, o valor pago pelo egípcio será revertido para uma associação. O clube francês teria sido informado da recusa do atacante pouco antes de viajar para Arzon, onde cumprirá dois dias de treinos.

"Problema muscular"

Para minimizar a questão, o técnico Antoine Kombouaré relatou que Mostafa sofre de um pequeno problema muscular. Porém, o histórico do egípcio joga contra as declarações do treinador, já que é a terceira vez que Mohamed estará ausente em dias de jogos que contam com ações contra a homofobia.

Nesta temporada, Mostafa Mohamed não possui bons números. Em 32 jogos disputados pelo Nantes, o atacante marcou apenas seis vezes e contribuiu com uma assistência. O jogador também é constantemente convocado para a Seleção do Egito.