Internacional encara jogo decisivo contra o Nacional pela sobrevivência na Libertadores

O Internacional entra em campo nesta quinta-feira para o confronto até aqui mais decisivo do ano. Às 19h, no estádio Parque Central, em Montevidéu, o time gaúcho enfrenta o Nacional-URU pela quinta rodada do Grupo F da Copa Libertadores. Ambas as equipes chegam pressionadas, em situação delicada na tabela e com chances reais de eliminação precoce.

O time gaúcho ocupa a terceira colocação, com cinco pontos, um a mais que o Nacional, lanterna com quatro. Na rodada anterior, o Inter foi derrotado por 3 a 1 pelo Atlético Nacional, enquanto os uruguaios venceram o Bahia pelo mesmo placar. O equilíbrio da chave mantém todos os clubes na briga por vaga nas oitavas, o que intensifica o peso do duelo desta noite.

No encontro entre os dois na terceira rodada, em Porto Alegre (RS), houve empate por 3 a 3. Agora, o desafio do Inter será superar o tabu de não ter vencido fora do Rio Grande do Sul na temporada. Em sete partidas como visitante, foram quatro empates e três derrotas, com vitórias apenas no Campeonato Gaúcho.

O técnico Roger Machado deve manter a base da equipe titular, com expectativa pela presença de Alan Patrick, destaque técnico e líder do time. Recuperado de lesão muscular, Rafael Borré treinou normalmente e pode ser opção no ataque, inclusive com chances de começar entre os 11, no lugar de Enner Valência.

"É o jogo mais decisivo do ano e vamos buscar as soluções para conseguir uma vitória fora de casa e seguir vivos na competição, que é muito importante para nós", afirmou o treinador.

Do lado uruguaio, o técnico Pablo Peirano deve repetir a formação que venceu o Bahia, apostando na consistência defensiva e na experiência de jogadores como Nico López, ex-Internacional. O atacante, que teve boa passagem pelo clube gaúcho, será titular.

"Sabemos da importância e da urgência que o Inter tem, mas estamos em casa, com nossa torcida, e vamos jogar com coragem e inteligência para sair com os três pontos", disse Peirano.

FICHA TÉCNICA

NACIONAL X INTERNACIONAL

NACIONAL - Mejía; Morales, Calione, Coates, Millán e Gabriel Báez; Oliva, Boggio, Villalba e Recoba; Nico López. Técnico: Pablo Peirano.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.