Inter bate Nacional, ultrapassa Bahia e vira vice-líder de grupo na Libertadores

Nesta quinta-feira, o Internacional venceu o Nacional, do Uruguai, por 2 a 0, no Estádio Gran Parque Central, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A vitória do Colorado foi fundamental para encaminhar a classificação da equipe às oitavas de final da principal competição do continente. Os gols dos gaúchos foram anotados por Ricardo Mathias e Aguirre.

Diante do triunfo, o Inter chegou aos oito pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo F da Libertadores. O time de Roger Machado, assim, ultrapassou o Bahia, que tem sete pontos, e, agora, está a uma unidade atrás do líder Atlético Nacional, da Colômbia. O Nacional, por sua vez, eliminado, é o lanterna da chave, com quatro pontos.

Para fechar a fase de grupo da Libertadores, o Internacional tem um confronto direto contra o Bahia, no Beira-Rio, apenas no dia 28 deste mês. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) e o time gaúcho precisa de apenas um empate para garantir vaga na próxima fase da competição.

Antes, porém, o Colorado tem desafios nacionais que envolvem a Série A e a Copa do Brasil. A começar pela nona rodada do Brasileirão, contra o Mirassol, em Porto Alegre, às 20h30 do domingo (18). Já o Nacional tem como próximo compromisso o Defensor Sporting, também no domingo, mas às 15h, em casa, pela 15ª rodada do Campeonato Uruguaio.

O Inter inaugurou o marcador aos 44 minutos do primeiro tempo. Pela direita do campo de ataque, Braian Aguirre avançou e cruzou rasteiro para a área. Ricardo Mathias antecipou-se ao marcador e finalizou forte, sem chance para reação do goleiro Luis Mejía.

No apagar das luzes, aos 51 minutos do segundo tempo, o Colorado fechou a conta. O Nacional mandou todos os jogadores de linha para a área em um escanteio no último lance. O Inter recuperou a posse de bola e Braian Aguirre partiu em direção do campo de ataque, vencendo o goleiro e tocando para o fundo do gol.