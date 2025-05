Huracán empata com América de Cali, e grupo do Corinthians segue em aberto

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o líder Huracán visitou o América de Cali no estádio Pascual Guerrero, empatou em 0 a 0 e manteve o Corinthians vivo na disputa pela vaga direta às oitavas.

Com o empate, o Huracán chegou aos 11 pontos, na primeira colocação do Grupo C. Do outro lado, o América de Cali alcançou sete somados, na segunda posição. Esse resultado foi benéfico para o Corinthians, que permanece vivo na disputa pela liderança da chave.

Isso porque o clube paulista se encontra em terceiro, com seis unidades, mas ainda enfrenta o Racing-URU nesta rodada. Com duas partidas a disputar, o Timão pode chegar aos 11 pontos, uma vez que ainda joga contra o próprio Huracán. No entanto, caso conquistem os pontos necessários, os comandados de Dorival também precisam contar com um tropeço do América de Cali e superar o Huracán nos critérios de desempate (saldo de gols).

Os duelos da sexta rodada ocorrem simultaneamente na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Enquanto o Huracán recebe o Corinthians, o América de Cali recebe o Racing. Antes, o Timão visita a equipe uruguaia (5ª rodada) nesta quinta, no Estádio Centenário, às 19h (de Brasília)

O placar quase foi inaugurado pelo América de Cali aos 26 minutos do primeiro tempo. Ao receber na entrada da área, Quintero ajeitou e finalizou firme, no canto direito. O goleiro Galíndez, então, fez grande defesa para salvar o Huracán.

Aos 20 minutos da etapa final, o Huracán respondeu com Vergara, que recebeu pela ponta direita e arrematou cruzado, mas teve seu chute defendido por Soto.