Herói da classificação do São Paulo, Lucca se destaca pelo drible nas categorias de base do Tricolor

O São Paulo ficou no empate com o Libertad-PAR, nesta quarta-feira, em 1 a 1, pela quinta rodada da Copa Libertadores, no Morumbis. Assim como no lance do gol do Tricolor, o jovem Lucca é destaque nas categorias de base pelo drible.

Segundo dados do Sofascore, no Campeonato Brasileiro sub-20, o ponta esquerda de apenas 17 anos tem uma média de 3,8 dribles completos por jogo e 82% de acertos. Além disso, o jogador ainda marcou um gol em seis jogos disputados.

Na competição, Lucca é o 8º jogador com mais dribles certos por jogo, atrás apenas de Kaique Kenji (6,4), do Cruzeiro, Sorriso (4,9), do Palmeiras, Diego da Cruz (4,8), do Atlético-GO, Riquelme Fillipi (4,4), do Palmeiras, Lorran (4,2), do Flamengo, Léo Agostinho (4,0), do Atlético-GO, e Landerson (3,9), do Fortaleza.

Em comparação com o elenco profissional do São Paulo, Ferreirinha é o jogador com mais dribles certos por jogo no Campeonato Brasileiro, com uma média de 2,9 e 55% de acerto.

Nesta quarta-feira, essa característica de Lucca foi importante para o São Paulo garantir vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Em sua estreia pela equipe profissional, o jovem entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo e marcou o gol de empate do Tricolor, cinco minutos depois.

Lucca recebeu na ponta esquerda, passou no meio da marcação de dois jogadores do Libertad e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro.

São Paulo nas oitavas da Libertadores

Com o empate diante do Libertad, o São Paulo, que segue invicto na Copa Libertadores, continua na liderança do grupo D, com 11 pontos conquistados, e já garantiu sua vaga nas oitavas de final da competição.

O Tricolor precisa de apenas mais um ponto para assegurar a primeira posição da chave. O último compromisso do São Paulo na fase de grupos da Copa Libertadores acontece no dia 27 de maio, terça-feira, às 19 horas (de Brasília), diante do Talleres-ARG, no Morumbis.

Antes, a equipe do técnico Luis Zubeldía volta a campo neste sábado, às 21 horas, quando recebe o Grêmio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O São Paulo é o 16º colocado, com nove pontos. O Imortal ocupa a 15ª posição, com a mesma pontuação.