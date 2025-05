Haaland desabafa após temporada ruim do City

O atacante Erling Haaland definiu a temporada do Manchester City como horrível e nada divertida. De fato, o time não repetiu o desempenho dos anos anteriores e ficou distante de conquistar grandes competições, como a Premier League e Liga dos Campeões.

O relato do jogador foi às vésperas da final da Copa da Inglaterra, que acontece neste sábado, em Wembley. Na ocasião, os Citizens enfrentam o Crystal Palace e têm a oportunidade de conquistar ao menos um título no ano, para não passar em branco num período apático do clube.

"Não é legal perder tantos jogos, é chato e nada divertido. É um bom hábito chegar a Wembley e sempre é importante ganhar troféus. Temos a final da Copa da Inglaterra para disputar e, em uma temporada horrível, ainda conseguimos isso", disse Haaland em entrevista à BBC Sport.

O norueguês ainda reforçou. "Quando você ganha quatro títulos da liga seguidos, se não ganhar o quinto, não vai ser uma temporada de sucesso", comentou, retomando os triunfos da equipe nos últimos anos.