Goleiro de 16 anos assina primeiro contrato profissional com o Santos

Goleiro do sub-17, Arthur do Vale assinou o seu primeiro contrato profissional com o Santos. Com passagens pelas Seleções de base do Brasil, o atleta acertou vínculo até 2028 com o Peixe.

"Assinar meu primeiro contrato profissional com o Santos é a realização de um sonho. Vestir essa camisa tão pesada e com tanta história me enche de orgulho e responsabilidade. Sei que é só o começo e que ainda tenho muito a aprender, mas estou muito motivado para seguir evoluindo e honrar essa oportunidade da melhor forma possível", disse o goleiro.

Foto: Divulgação

Com apenas 16 anos, Arthur é natural de Vitória (ES), chegou ao clube há cinco anos, e vem se destacando nas categorias de base, o que lhe rendeu convocação para a seleção brasileira sub-15.

"Estar no Santos tem sido uma experiência incrível, que tem marcado minha vida dentro e fora de campo. O clube me proporciona uma estrutura e um ambiente que me fazem crescer a cada dia. Sou muito grato a todos que acreditam em mim aqui dentro e sigo trabalhando para continuar evoluindo e representando bem essa camisa", finalizou.

O próximo jogo do goleiro com a camisa do Santos será no sábado, contra o EC São Bernardo, pela primeira fase do Campeonato Paulista Sub-17.