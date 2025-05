Flamengo vence a LDU e entra na zona de classificação da Libertadores

O Flamengo fez o dever de casa e venceu por 2 a 0 a LDU Quito, nesta quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Maracanã. A equipe carioca abriu o placar no primeiro tempo, com Léo Ortiz e ampliaram na etapa final, com Luiz Araújo.

FFFFFIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM DE PAPO NO MARACA!!!!!!!!!! FLAMENGO 2 A 0 SOBRE A LDU! MAIS 3? PONTOS NA LIBERTA!!#fimdejogo pic.twitter.com/ZayYZ5nP3I ? Flamengo (@Flamengo) May 16, 2025

Com o resultado, o rime comandado por Filipe Luís chegou a oito pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo C da competição. Já os equatorianos seguem também com oito, mas em terceiro pelos critérios de desempate.

A última rodada do chave será disputada no dia 28 de maio. O Flamengo recebe o Deportivo Táchira, no Maracanã. Já a LDU encara o Central Córdoba-ARG, em Quito.

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando a LDU. Os rubro-negros abriram o placar na primeira vez que finalizaram com perigo. Léo Ortiz aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para a rede.

Mesmo após o gol, os donos da casa seguiram com a postura ofensiva. O Flamengo se manteve na área da LDU e criou algumas chances de ampliar. Do outro lado, os equatorianos mal passavam pelo meio.

O panorama da partida só mudou na parte final. A LDU conseguiu avançar e quase empatou aos 36 minutos. Gruezo pegou rebote de Rossi, mas mandou sobre o travessão. O Flamengo continuou no ataque após o susto e quase ampliou com Arrascaeta. Mesmo assim, os rubro-negros mantiveram a vantagem mínima até o intervalo.

No segundo tempo, os cariocas mantiveram a pressão sobre a LDU. Tanto que aos oito minutos o Flamengo marcou o segundo. Luiz Araújo pegou rebote da zaga na área e chutou para a rede.

Após o gol, os rubro-negros seguiram com a posse de bola, mas diminuíram o ritmo. Mesmo assim, a LDU pouco incomodava no setor ofensivo.

O Flamengo continuou com a mesma postura nos minutos finais. A LDU até esboçou aumentar a intensidade no ataque, mas não criou qualquer oportunidade. Assim, os donos da casa puderam comemorar a vitória e encaminhar a classificação na Libertadores.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2 X 0 LDU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quinta-feira, 15 de maio de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Andrés Rojas (COL)



Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)



VAR: Heider Castro (COL)



Cartões amarelos: Alex Sandro (Flamengo); Minda, Adé, Gruezo e Cornejo (LDU)

GOLS



FLAMENGO: Léo Ortiz, 9min do primeiro tempo; Luiz Araújo, aos 8min do segundo tempo

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De La Cruz (Evertton), Gerson e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Matheus Gonçalves), Michael (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro)



Técnico: Filipe Luís

LDU: Gonzalo Valle, De La Cruz (Quintero), Adé, Allala e Quiñónez; MInda (Villamil), Gruezo e Cornejo; Alzugaray (Díaz), Alvarado (Pastrán) e Aléx Arce (Estrada)



Técnico: Pablo Sánchez